OFK OSTAO BEZ ISKUSNOG FUDBALERA: Stefan Šćepović karijeru nastavlja u Španiji

Nakon godinu dana u plavo belom dresu, Stefan Šćepović, napustio je OFK Beograd.

Foto: Printskrin/Arena sport

Kako saznaje Meridian sport, sledeća destinacija iskusnog napadača je treća liga Španije.

Zabeležio je Šćepović u svom mandatu 26 utakmica za Romantičare, postigao tri gola.

Sada će se veteran još jednom vratiti na Pirineje, gde je već sa uspehom branio boje Sportinga iz Hihona, Hetafea i Malage, a u karijeri je ukupno igrao za čak 18 klubova.

