NEOČEKIVANA PROMENA! Partizan otkazao meč u Turskoj

Prijateljska utakmica između fudbalera Partizana i Boteva iz Plovdiva koja je trebalo da se odigra danas u Turskoj je otkazana, saopštili su crno-beli.

FOTO: FK Partizan

Partizan će sutra imati još jednu proveru na pripremama u Turskoj, pred povratak u Beograd, navodi se u objavi beogradskog kluba.

Ekipa Partizana je jesenji deo Super lige Srbije završila sa 46 bodova, jednim više od aktuelnog šampiona Crvene zvezde.

Crno-beli će prvi meč u nastavku sezone igrati 31. januara protiv Radničkog iz Niša na svom terenu.

