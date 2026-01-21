NEOČEKIVANA PROMENA! Partizan otkazao meč u Turskoj
Prijateljska utakmica između fudbalera Partizana i Boteva iz Plovdiva koja je trebalo da se odigra danas u Turskoj je otkazana, saopštili su crno-beli.
Partizan će sutra imati još jednu proveru na pripremama u Turskoj, pred povratak u Beograd, navodi se u objavi beogradskog kluba.
Ekipa Partizana je jesenji deo Super lige Srbije završila sa 46 bodova, jednim više od aktuelnog šampiona Crvene zvezde.
Crno-beli će prvi meč u nastavku sezone igrati 31. januara protiv Radničkog iz Niša na svom terenu.
