MORAO JE PROPISNO DA SE OZNOJI: Karlos Alkaraz u drugom kolu Australijan opena

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u prvom kolu u Melburnu pobedio Australijanca Adama Voltona 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i pet minuta. Alkaraz će u drugom kolu igrati protiv Nemca Janika Hanfmana, koji je savladao Amerikanca Zakarija Svajdu 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Plasman u drugo kolo Australijan opena ranije danas su izborili Argentinci Tomas Martin Ečeveri, Fransisko Serundolo, Fransisko Komesana, Britanci Kameron Nori i Artur Feri, Francuz Korentan Mute, Nemac Aleksandar Zverev, Amerikanci Frensis Tijafo, Majkl Ženg i Emilio Nava, Damir Džumhur iz BiH, Portugalac Žaime Farije, Mađar Marton Fučovič i Aleksandar Bublik iz Kazahstana.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“