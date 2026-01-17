OVO NEMA NI U VIDEO IGRICI! Golman nije mogao da veruje šta ga je snašlo (VIDEO)
NEZAMISLIVE ssene viđene su u duelu Azijskog kupa za fudbalere do 23 godina.
U četvrtfinalu sastali su se Japan i Jordan, a penal-serija odlučivala je ko će proći dalje.
Abdel Al Talaiga „pročitao“ je Japanca Mičivakija i odbranio njegov šut..
Ili je bar tako mislio. Dok je on proslavljao odbranjen penal, lopta je bukvalno upala u gol!
Staro pravilo kaže ne treba se radovati unapred, a potvrdio ga je jordanski golman koji je platio skupu cenu zbog toga.
Njegova selekcija poražena je sa 4:2 i ispala sa takmičenja.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SVI POPADALI OD SMEHA: Jedan od najgorih poteza u istoriji tenisa, ali bukvalno (VIDEO)
16. 01. 2026. u 10:51
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)