OVO NEMA NI U VIDEO IGRICI! Golman nije mogao da veruje šta ga je snašlo (VIDEO)

Aleksandar Ilić

17. 01. 2026. u 08:53

NEZAMISLIVE ssene viđene su u duelu Azijskog kupa za fudbalere do 23 godina.

ОВО НЕМА НИ У ВИДЕО ИГРИЦИ! Голман није могао да верује шта га је снашло (ВИДЕО)

U četvrtfinalu sastali su se Japan i Jordan, a penal-serija odlučivala je ko će proći dalje. 

Abdel Al Talaiga „pročitao“ je Japanca Mičivakija i odbranio njegov šut..

Ili je bar tako mislio. Dok je on proslavljao odbranjen penal, lopta je bukvalno upala u gol!

Staro pravilo kaže ne treba se radovati unapred, a potvrdio ga je jordanski golman koji je platio skupu cenu zbog toga. 

Njegova selekcija poražena je sa 4:2 i ispala sa takmičenja.

