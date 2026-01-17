OVO NEMA NI U VIDEO IGRICI! Golman nije mogao da veruje šta ga je snašlo (VIDEO)

NEZAMISLIVE ssene viđene su u duelu Azijskog kupa za fudbalere do 23 godina.

FOTO: Printskrin/Reddit

U četvrtfinalu sastali su se Japan i Jordan, a penal-serija odlučivala je ko će proći dalje.

Abdel Al Talaiga „pročitao“ je Japanca Mičivakija i odbranio njegov šut..

Ili je bar tako mislio. Dok je on proslavljao odbranjen penal, lopta je bukvalno upala u gol!

Staro pravilo kaže ne treba se radovati unapred, a potvrdio ga je jordanski golman koji je platio skupu cenu zbog toga.

Njegova selekcija poražena je sa 4:2 i ispala sa takmičenja.

