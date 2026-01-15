"TU NEMA NIKOG DA PREOKRENE STVARI" Mijatović progovorio o gorućoj temi u fudbalskoj javnosti
FUDBALSKI klub Partizan danas je dobio pomoć države da prođe finansijski monitoring UEFA, a potpredsednik crno-belih zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović osvrnuo se na dešavanja na terenu, ali onog u Madridu.
Često se bivši sportski direktor kraljevskog kluba oglašava sa komentarima vezanim za stanje u Madridu, a to je bilo i nakon eliminacije od drugoligaša Albasetea u Kupu Kralja.
- U tri dana Real je izgubio dve titule i trenera. Ova utakmica je došla nakon poraza u Superkupu od Barselone. Promenite trenera, igrači pomisle da igraju protiv slabije ekipe koja će im tek tako predati utakmicu i eto šta se dogodi. U ovoj situaciji, jedini ljudi koji mogu da promene smer nisu ni trener ni predsednik kluba. To su igrači. To je tako, nema drugog načina - rekao je Mijatović.
Mijatović smatra da timu nedostaju igrači sa autoritetom.
- Bio bih opušteniji da su u svlačionici Kros, Modrić, Ramos… Vođe, stara garda koja bi u nekom trenutku mogla da pokuša da preokrene stvari. U ovom momentu ekipa nema jasnog vođu, bez obzira na mišljenja Ćabija ili Arbeole. U svakom meču u kome je Real ostavljao slab utisak, osetio sam nedostatak takve figure. Ako to ne pronađu, imaće ozbiljnih problema - dodao je proslavljeni napadač direktor Partizana.
