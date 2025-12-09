VELIKA FRKA U REALU SE NASTAVLJA: Sedmorica ne igraju protiv Mančester sitija?!

Najnovije vesti iz FK Real Madrid sigurno ne raduju navijače "kraljevića", a ne tiču se onih silnih vesti da "brojni važni igrači uopšte nemaju dobar odnos sa trenerom, Ćabijem Alonsom".

Fudbaler Reala Kilijan Mbape neizvestan je za utakmicu šestog kola Lige šampiona protiv Mančester sitija, pošto je zbog povrede propustio današnji trening madridskog kluba.



Mbape ima problema sa mišićem leve noge, a španski mediji navode da će stručni štab Reala sutra popodne doneti konačnu odluku da li će francuski fudbaler igrati u narednom meču Lige šampiona.



"Mbape je pod znakom pitanja za Mančester siti. I ako bude igrao, imao bi veoma ograničenu ulogu", izjavio je za špansku Marku izvor blizak madridskom klubu. Kilijan Mbape / FOTO: Tanjug/AP



Današnji trening Reala propustio je i Eduardo Kamavinga, koji ima problema sa povredom skočnog zgloba.







Utakmica između Reala i Mančester sitija biće odigrana u sredu od 21 čas u Madridu.



