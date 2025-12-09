Fudbal

VELIKA FRKA U REALU SE NASTAVLJA: Sedmorica ne igraju protiv Mančester sitija?!

Новости онлине

09. 12. 2025. u 12:41

Najnovije vesti iz FK Real Madrid sigurno ne raduju navijače "kraljevića", a ne tiču se onih silnih vesti da "brojni važni igrači uopšte nemaju dobar odnos sa trenerom, Ćabijem Alonsom".

ВЕЛИКА ФРКА У РЕАЛУ СЕ НАСТАВЉА: Седморица не играју против Манчестер ситија?!

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaler Reala Kilijan Mbape neizvestan je za utakmicu šestog kola Lige šampiona protiv Mančester sitija, pošto je zbog povrede propustio današnji trening madridskog kluba.


Mbape ima problema sa mišićem leve noge, a španski mediji navode da će stručni štab Reala sutra popodne doneti konačnu odluku da li će francuski fudbaler igrati u narednom meču Lige šampiona.


"Mbape je pod znakom pitanja za Mančester siti. I ako bude igrao, imao bi veoma ograničenu ulogu", izjavio je za špansku Marku izvor blizak madridskom klubu.

Kilijan Mbape / FOTO: Tanjug/AP


Današnji trening Reala propustio je i Eduardo Kamavinga, koji ima problema sa povredom skočnog zgloba.


Trener Reala Ćabi Alonso ima problema sa povredama igrača, pošto su van terena i Dani Karvahal, Trent Aleksander-Arnold, Din Huijsen, Eder Militao, David Alaba i Ferlan Mendi.


Utakmica između Reala i Mančester sitija biće odigrana u sredu od 21 čas u Madridu.
 

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
Ostali sportovi

0 0

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova

U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.

10. 12. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti