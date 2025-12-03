PUKLA LJUBAV SRBINA I HRVATSKE! Stigao u transferu koji je šokirao region, a onda otišao posle dva meseca

Srbin je šokirao Hrvatsku!

Foto arhiva VN

Bivši reprezentativac Srbije Nikola Maksimović, koji ima više od 150 nastupa u italijanskoj Seriji A, više nije član Kustošije.

Podsećanja radi, u hrvatskog trećeligaša je stigao početkom oktobra, ali je već nakon samo dva meseca napustio klub. Prema podacima HNS-a, Maksimović je raskinuo ugovor i trenutno je slobodan igrač. U dresu Kustošije upisao je šest utakmica.

Inače, Nikola Maksimović (33) je u karijeri nosio dresove Crvene zvezde, Slobode iz Užica, Torina, Napolija, Spartaka iz Moskve, Đenove i Hatajspora pre nego što je prešao u Hrvatsku.

Nedavno je Maksimović opisao i kako je došlo do dogovora sa hrvatskim trećeligašem.

- Odmah sam rekao: u redu, dolazim. Kada nekome veruješ, nema pitanja šta ću raditi u trećoj ligi. Danas mnogi igrači nisu spremni da padnu za nivo ili dva, a fudbal se promenio, stare zasluge više ne važe, kontinuitet utakmica je važan gde god da je. Utakmice takođe znače da svakog vikenda imate 90 minuta na nogama i da ste u ritmu sa ekipom. Zato sam došao bez mnogo razmišljanja. Ljudi u klubu i Endi su me veoma dobro dočekali, svaki dan upoznajem nove ljude. Klub ima dobru reputaciju za razvoj mladih ljudi i radi onako kako bi manji klub trebalo da radi“, rekao je Nikola Maksimović za „Index.hr“.

Foto N. Paraušić

Govorio je o životu u Zagrebu. Posebno je istakao pažnju koju su mu ukazali, čime se zaprepastio. Rekao da je to nije nije doživeo.

- Doneo sam odluku da dođem i nije mi bitno da li sam u selu ili metropoli. Nemam problem sa tim, tokom karijere sam stekao prijatelje iz Hrvatske, Albanije i raznih delova sveta. Ljudi u klubu i saigrači su me odlično dočekali. Rekao sam Endiju da nisam imao ovakvu medijsku pažnju čak ni kada sam prešao iz Torina u Napoli za 30 miliona. Došao sam ovde na njegov poziv: svojim iskustvom mogu da pomognem mladom timu, a oni meni mogu pomoći da se vratim u ritam. Videćemo gde će nas to odvesti“, rekao je srpski fudbaler.

Za Zvezdu je igrao od 2012. do 2013. godine. A sada je ponovo slobodan igrač.

