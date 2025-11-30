ZVEZDIN RIVAL PREKINUO LOŠU SERIJU: Šturm pobedio posle pet utakmica!
ŠTURM iz Graca je naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evrope. Ovaj klub je bio u rezultatskoj krizi koju je uspeo da prekine posle 41 dana.
Naime, izabranici Jirgena Saumela su kao gosti u 15. kolu austrijske Bundesliga savladali Hartberg sa 1:0.
Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 81. minutu kad je Otar Kiteišvili pogodio sa bele tačke i ispostavilo se doneo tri boda svom timu.
Šturm je bio u seriji od pet mečeva bez pobede u svim takmičenjima. Poslednji trijumf ostvario je 29. oktobra kad je posle boljeg izvođenja penala elminisao Admiru u Kupu Austrije.
Ekipa iz Graca je trnutno na drugom mestu sa 25 bodova, ima jedan manje, ali i utakmicu manje od Salcburga.
Podsetimo, Crvena zvezda će u ovom gradu gostovati 11. decembra. Šutrm u Ligi Evrope zauzima 28. mesto sa četiri boda, crveno-beli su 22. sa sedam.
