UŽAS! Prevrnuo se autobus sa mladim sportistima (VIDEO)

30. 11. 2025. u 12:50

Najnovije vesti iz sporta su uznemirile brojne roditelje.

Screenshot / RTS.rs

Naime, autobus koji je prevozio 37 mladih fudbalera prevrnuo se u nesreći koja se desila u Rusiji, u Čeljabinskoj oblasti.

Nesreća se dogodila na putu od Magnitogorska do Čeljabinska.

Prema preliminarnim izveštajima, vozač koji je prevozio timove dečaka rođenih 2008. i 2015. godine iznenadno je izgubio je kontrolu nad autobusom.

"Autobus je skrenuo u jarak i sleteo na bok", prenosi agencija TASS saopštenje koje je objavio regionalni Državni saobraćajni inspektorat.

Dvoje dece je odmah hospitalizovano, kao i jedna starija osoba, ističe ruski "Kompromat".

TASS ističe i da se u pomenutom saopštenju navodi da je šestoro dece medicinski zbrinuto na mestu nesreće.
 

Odmah je pokrenut krivični postupak zbog pružanja usluga koje ne ispunjavaju bezbednosne zahteve, prenose ruski mediji.

