UŽAS! Prevrnuo se autobus sa mladim sportistima (VIDEO)

Najnovije vesti iz sporta su uznemirile brojne roditelje.

Screenshot / RTS.rs

Naime, autobus koji je prevozio 37 mladih fudbalera prevrnuo se u nesreći koja se desila u Rusiji, u Čeljabinskoj oblasti.

Nesreća se dogodila na putu od Magnitogorska do Čeljabinska.

Prema preliminarnim izveštajima, vozač koji je prevozio timove dečaka rođenih 2008. i 2015. godine iznenadno je izgubio je kontrolu nad autobusom.

"Autobus je skrenuo u jarak i sleteo na bok", prenosi agencija TASS saopštenje koje je objavio regionalni Državni saobraćajni inspektorat.

Dvoje dece je odmah hospitalizovano, kao i jedna starija osoba, ističe ruski "Kompromat".

Avtobus, perevozivšiй detskuю futbolьnuю komandu, oprokinulsя na trasse v Čelяbinskoй oblasti. Pogibših net, sostoяnie šesterыh deteй utočnяetsя, soobщili v Gosavtoinspekcii po regionu:https://t.co/kb0viLp70N



Video: Telegram-kanal prokuraturы Čelяbinskoй oblasti/TASS pic.twitter.com/gG4xBSp4mQ — TASS (@tass_agency) November 29, 2025

TASS ističe i da se u pomenutom saopštenju navodi da je šestoro dece medicinski zbrinuto na mestu nesreće.



Odmah je pokrenut krivični postupak zbog pružanja usluga koje ne ispunjavaju bezbednosne zahteve, prenose ruski mediji.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“