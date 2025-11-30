UŽAS! Prevrnuo se autobus sa mladim sportistima (VIDEO)
Najnovije vesti iz sporta su uznemirile brojne roditelje.
Naime, autobus koji je prevozio 37 mladih fudbalera prevrnuo se u nesreći koja se desila u Rusiji, u Čeljabinskoj oblasti.
Nesreća se dogodila na putu od Magnitogorska do Čeljabinska.
Prema preliminarnim izveštajima, vozač koji je prevozio timove dečaka rođenih 2008. i 2015. godine iznenadno je izgubio je kontrolu nad autobusom.
"Autobus je skrenuo u jarak i sleteo na bok", prenosi agencija TASS saopštenje koje je objavio regionalni Državni saobraćajni inspektorat.
Dvoje dece je odmah hospitalizovano, kao i jedna starija osoba, ističe ruski "Kompromat".
TASS ističe i da se u pomenutom saopštenju navodi da je šestoro dece medicinski zbrinuto na mestu nesreće.
Odmah je pokrenut krivični postupak zbog pružanja usluga koje ne ispunjavaju bezbednosne zahteve, prenose ruski mediji.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
30. 11. 2025. u 09:24
SRAMOTAN UDARAC NA NIKOLU JOKIĆA: Pogledajte šta mu je Buker uradio i to pred sudijama (VIDEO)
30. 11. 2025. u 11:44 >> 11:45
HOROR U IZRAELU! Hteli da linčuju Srbina, bacali mu baklje i dimne bombe na stan
30. 11. 2025. u 08:28
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 12:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)