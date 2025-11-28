KAKVA KRAĐA U BEOGRADU! Rumun grmi nakon meča sa Zvezdom, oglasio se i čuveni sudijski ekspert

Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u petom kolu Lige Evrope, pobedili rumunski FCSB, bivšu Steauu, sa 1:0 (0:0) i sa sedam bodova nalaze se na 22. mestu.

FOTO: Ataimages

Iako je šampion Srbije igrao sa igračem manje, kada je nezasluženo isključen Tebo Učena, kako tvrde i rumunski i srpski eksperti za suđenje.

Čuveni bivši sudija Adrian Porumboju iskreno je govorio posle meča Crvene zvezde i FCSB-a. Podsećanja radi, rumunski šampion je od 27. minuta imao igrača više, kada je Tebo Učena direktno isključen, a upravo taj crveni karton sada je predmet rasprave.

Porumboju smatra da isključenje fudbalera Zvezde nije bilo opravdano.

- Ako je dao crveni - neka mu bude, ali situacija je vrlo upitna. Nije postojala očigledna prilika za gol. Nije to bio start prekomerne grubosti, nije bio start za direktan crveni karton. Ali ako ga je dao, to je to, mada im je nanelo više štete - rekao je Porumboju za "gsp.ro", misleći na svoju ekipu.

Porumboju je bio oštar i prema arbitru iz Francuske, koji je delio pravdu.

FOTO: Tanjug/AP

- Sudija mi nije ostavio utisak da dolazi iz neke evropske top lige. Ali dobro, to je situacija.

Oglasio se i Zdravko Jokić koji je pokušao da objasni da li je crveni karton zaslužen za Učenu ili ne. Zvezdin štoper je zaustavio protivnika na protivničkoj polovini, ali je bio zadnji igrač zbog čega mu je francuski sudija pokazao put u svlačionicu.

- Bitno je mesto prekršaja. Pedeset godina sam u suđenju, nikad nisam video da se prekršaj za očiglednu priliku za gol dešava na protivničkoj polovini. Ovde ne govorimo o intenzitetu faula. Govorimo o tome da li je bila prilika za gol. Ovo nije prekršaj što se tiče korišćenja ruke. Kriterijuma ima dosta, mesto, pravac, distanca, kretanje... Granična linija, zavisi od sudijinog utiska. Ovde, što se tiče posmatrača, on ne može da mu da slabu ocenu zbog ovoga", rekao je Jokić.

Dodatno je pojasnio situaciju.

- Ovo nije jasna sudijska greška. Čuo sam se sa sudijama, neki kažu da je crveni, drugi kažu da nije. Zavisi od sagledavanja situacije. Ja ne bih dao, ja sam iznenađen da može na drugoj polovini da se da crveni karton poslednjem igraču", rekao je Jokić.

O ofsajdu Kataija?

- Ljude buni što je stajao na svoj polovini, ali telo, glava i rame su na drugoj polovini. To je pomoćni sudija dobro video. Idealno je stajao. Rame i glava su u ofsajdu", rekao je on.