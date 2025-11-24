NEČUVENO! Barselona tražila od Roberta Levandovskog da više ne daje golove - evo kada, zašto, i šta je on potom uradio!
Najnovije vesti iz FK Barselona iznenadile su njene navijače. I ne samo njih.
Naime, Barsin napadač Robert Levandovski je u svojoj novoj biografiji, koju je napisao novinar Pavel Staševski, otkrio da mu je predsednik Barselone Đoan Laporta tražio da "ne postiže više golova" u sezoni 2022/23, nakon što je klub osvojio La Ligu, kako bi se izbegao bonus od 2,5 miliona evra Bajernu Minhenu za svaku sezonu u kojoj postigne 25 pogodak.
Ovaj zahtev je došao na sastanku sa Laportom i drugim članovima uprave, kada je Levandovski već na svom kontu imao 23 matiranja suparničkih golmana, a preostale su dve utakmice.
Šokiran, Levandovski nije znao šta da misli posle tog sastanka.
Ipak, statistika kaže: nije postigao golove u pomenutim utakmicama, završivši sezonu sa 23 gola i tako sprečivši plaćanje bonusa.
Samo otkriće je izazvalo kontroverze, jer je Barselona tada bila u finansijskim problemima, a Laporta je kasnije demantovao tvrdnje, rekavši da je to "lažna interpretacija".
Ko je Robert Levandovski? Čudo od igrača kog je umalo dovela Crvena zvezda - a protiv koje je postavio rekord Lige šampiona
Robert Levandovski, rođen 21. avgusta 1988. u Varšavi, glavnom gradu Poljske, je jedan od najboljih napadača u svetu fudbala.
Počeo je karijeru u poljskim klubovima poput Zniča Pruškova i Leha Poznanja, gde je osvojio prvu titulu prvaka 2010. Govorilo se, godinama kasnije, da je bio i na pragu dolaska u Crvenu zvezdu, ali do tog transfera nikada nije došlo.
Štaviše, Poljak je 26. novembra 2019. postigao 4 gola za manje od 15 minuta u pobedi Bajerna nad Crvenom zvezduom za prvo mesto u grupi Lige šampiona, postavivši tako novi rekord za najbrže vreme postizanja četiri gola u utakmici elitnog UEFA klupskog nadmetanja.
Inače, što se nemačkog fudbala tiče, prešao je najpre u Borusiju Dortmund, gde je postigao 103 golova i osvojio dve Bundeslige i Superkup. Od 2014. do 2022. igrao je za Bajern Minhen, osvojivši osam Bundesliga, Ligu šampiona 2020. i postavivši rekord od 41 gola u jednoj sezoni.
U Barseloni je od 2022 osvojio La Ligu 2023. i Superkup Španije, uz 109 pogodaka na 160 mečeva.
Za reprezentaciju Poljske ima 163 utakmica i 88 golova, a FIFA ga je proglasila za najboljeg igrača sveta 2020. i 2021. godine.
