ZVEZDAŠI GLEDAJU I NE VERUJU! Steaua povlači šokantan potez pred dolazak u Beograd

IZNENAĐUJUĆE vesti stižu iz Rumunije!

Foto: Profimedia

Podsećanja radi, fudbaleri Crvene zvezde i FSCB u četvrtak (21.00) igraju najvažniji meč prve faze Lige Evrope, od koga će uveliko zavisiti sudbina srpskog kluba na međunarodnoj sceni.

A pred meč u Beogradu Rumuni povlače šokantan potez, koje idu na vodenicu crveno-belih. Reč je o prodaji Daniela Birilgea.

Za napadača rumunskog tima postoji interesovanje iz Saudijske Arabije, konkretno ekipe Al Kaleja koja gleda da se pojača na tom delu terena.

Vrednost Birilgea se procenjuje na pet miliona evra, ima izluznu klauzulu na 15, a navodno bi dogovor mogao da bude postignut za 10 miliona.

Reprezentativac Rumunije je prošle godine stigao iz Kluža u transferu vrednom tri miliona evra i od tada se etablirao kao ponajbolji pojedinac naslednika slavne Steaue.

Ove sezone je na 22 utakmice u svim takmičenjima postigao sedam golova i asistirao za još pet.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji