ZVEZDAŠI GLEDAJU I NE VERUJU! Steaua povlači šokantan potez pred dolazak u Beograd
IZNENAĐUJUĆE vesti stižu iz Rumunije!
Podsećanja radi, fudbaleri Crvene zvezde i FSCB u četvrtak (21.00) igraju najvažniji meč prve faze Lige Evrope, od koga će uveliko zavisiti sudbina srpskog kluba na međunarodnoj sceni.
A pred meč u Beogradu Rumuni povlače šokantan potez, koje idu na vodenicu crveno-belih. Reč je o prodaji Daniela Birilgea.
Za napadača rumunskog tima postoji interesovanje iz Saudijske Arabije, konkretno ekipe Al Kaleja koja gleda da se pojača na tom delu terena.
Vrednost Birilgea se procenjuje na pet miliona evra, ima izluznu klauzulu na 15, a navodno bi dogovor mogao da bude postignut za 10 miliona.
Reprezentativac Rumunije je prošle godine stigao iz Kluža u transferu vrednom tri miliona evra i od tada se etablirao kao ponajbolji pojedinac naslednika slavne Steaue.
Ove sezone je na 22 utakmice u svim takmičenjima postigao sedam golova i asistirao za još pet.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
NEZADOVOLjAN NA MARAKANI! Stranac hitno želi da napusti Crvenu zvezdu
24. 11. 2025. u 14:43
ŽARKO PASPALj U PARTIZANU! Oglasio se legendarni košarkaš i objasnio sve
24. 11. 2025. u 14:10
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"
MANČČESTER junajted i Everton zatvaraju 12. kolo Premijer lige u meču u kojem Ruben Amorim traži nastavak uzleta „crvenih đavola“, dok Dejvid Mojes i njegove "karamele" jure retku pobedu na „Old Trafordu“ (21.00).
24. 11. 2025. u 13:54
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 20:35
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)