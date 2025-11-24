ŠTA ĆE REĆI SRBI? Stiže Granit DŽaka...
NEDAVNO je Granit Džaka bio u centru pažnje zbog zvižduka u Prištini!
Kapiten reprezentacije Švajcarske je neprijateljki dočekan od strane navijača lažne države Kosovo, a kako će od Srba pokazaće naredni dani. Naime, Juventus po svaku cenu želi Džaku za saigrača Dušanu Vlahoviću i Filipu Kostiću u Torinu.
Prema informacijama koje dolaze iz Italije, a koje prenosi Tutosport, Juventus je spreman da konkretizuje interesovanje za Granita Džaku, iskusnog švajcarskog reprezentativca koji sa 33 godine i dalje pruža partije na vrhunskom nivou. Džaka je pod ugovorom sa Sanderlendom do leta 2028. godine, a u Premijer ligi je ponovo potvrdio da spada među najpouzdanije centralne veziste u Evropi.
Zbog toga u Torinu veruju da bi on mogao da se uklopi kao idealan dodatak, koji odmah donosi stabilnost, sigurnost u pas igri i autoritet. Njegovo dugogodišnje iskustvo na najvećoj sceni predstavlja dodatnu garanciju.
Sanderlend je spreman na pregovore, ali se zna da Džaka neće biti jeftin. Procene govore da Juventus mora da ponudi više od 15 miliona evra kako bi uopšte seo za sto sa Crnim mačkama. To je cifra koja Torinezima nije neizvodljiva, posebno ako stručni sektor proceni da je Džaka upravo ono što nedostaje veznom redu.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
BEOGRADSKI MEĐUNARODNI „ARENA KUP“: Karatistima „Kneza Lazara“ dva prva mesta
24. 11. 2025. u 10:26
SEDITE, DOKTOR DRŽI ČAS! Lionel Mesi pokazao ko je i dalje fudbalski Bog (VIDEO)
24. 11. 2025. u 10:26
CELA SRBIJA U ŠOKU! Ludilo kakvo srpski fudbal ne pamti
24. 11. 2025. u 09:58
DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali "pevci" će imati šta da kažu na "Emirejtsu"
DANAŠNjI program Premijer lige zatvoriće 198. izdanje čuvenog "Derbija Severnog Londona" u kojem će Totenhem pokušati da po prvi put savlada Arsenal od 2022. godine i tako uspori napad na titulu večitog rivala.
23. 11. 2025. u 07:40
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 20:35
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)