ŠTA ĆE REĆI SRBI? Stiže Granit DŽaka...

NEDAVNO je Granit Džaka bio u centru pažnje zbog zvižduka u Prištini!

FOTO: Tanjug/AP

Kapiten reprezentacije Švajcarske je neprijateljki dočekan od strane navijača lažne države Kosovo, a kako će od Srba pokazaće naredni dani. Naime, Juventus po svaku cenu želi Džaku za saigrača Dušanu Vlahoviću i Filipu Kostiću u Torinu.

Prema informacijama koje dolaze iz Italije, a koje prenosi Tutosport, Juventus je spreman da konkretizuje interesovanje za Granita Džaku, iskusnog švajcarskog reprezentativca koji sa 33 godine i dalje pruža partije na vrhunskom nivou. Džaka je pod ugovorom sa Sanderlendom do leta 2028. godine, a u Premijer ligi je ponovo potvrdio da spada među najpouzdanije centralne veziste u Evropi.

Zbog toga u Torinu veruju da bi on mogao da se uklopi kao idealan dodatak, koji odmah donosi stabilnost, sigurnost u pas igri i autoritet. Njegovo dugogodišnje iskustvo na najvećoj sceni predstavlja dodatnu garanciju.

Sanderlend je spreman na pregovore, ali se zna da Džaka neće biti jeftin. Procene govore da Juventus mora da ponudi više od 15 miliona evra kako bi uopšte seo za sto sa Crnim mačkama. To je cifra koja Torinezima nije neizvodljiva, posebno ako stručni sektor proceni da je Džaka upravo ono što nedostaje veznom redu.

