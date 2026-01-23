Svet

KREMLJ OBJAVIO VAŽAN USLOV ZA KRAJ RATA: Ukrajinska vojska mora to da uradi!

23. 01. 2026. u 10:58

UKRAJINSKA vojska mora napustiti teritoriju Donbasa, to je važan uslov ruske strane, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Stav Rusije je dobro poznat: Ukrajina i njene Oružane snage moraju da napuste Donbas. Moraju biti povučene. To je veoma važan uslov - rekao je Peskov novinarima.

Moskva ne želi javno da ulazi u detalje pregovaračkog procesa o Ukrajini, naglasio je on.

Ruska radna grupa za bezbednost otputovala je u petak ujutru na razgovore sa SAD i Ukrajinom u Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdio je Peskov.

Ruska delegacija u Abu Dabiju sastojaće se isključivo od predstavnika Ministarstva odbrane, dodao je on.

Pregovori između specijalnog predstavnika predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kirila Dmitrijeva i američkog izaslanika Stivena Vitkofa u okviru bilateralne radne grupe za ekonomska pitanja održaće se danas ili sutra, objavio je portparol.

