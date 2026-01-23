UKRAJINCI OBORILI NOVI RUSKI DRON: Zaprepastili se šta se nalazi u njemu

JEDNOG od prvih dana 2026. godine ukrajinska vojska oborila je ruski dron novog tipa. Identifikovan je kao „Geran-5“, brz i dalekometni dron.

Foto: X/Printscreen

On deli ime sa ruskim kopijama iranskih „Šaheda“ - „Geran-1“, „Geran-2“, „Geran-3“ i „Geran-4“ - i proizvodi ga isti ruski proizvođač, uz slične komponente.

Međutim, novi dron se prilično razlikuje od ranijih „Gerana“.

Dron „Geran-5“ podseća na krstareću raketu, za razliku od ruskih dronova tipa „Šahed“ -trouglastog, delta-krila. Prema ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi HUR, „Geran-5“ je replika drugog iranskog dizajniranog drona, „Karar“.

Jedna od ključnih funkcionalnih razlika najnovijeg „Gerana“ je brzina. Novi dron može da leti 500–600 km na sat - otprilike tri puta brže od „Gerana-2“, najčešće korišćenog ruskog drona koji leti 180 km na sat. Njihova velika brzina otežava presretanje novih dronova.

Ukrajinske snage su do sada oborile dva „Gerana-5“, jedan u Kijevskoj oblasti i drugi u blizini grada Dnjepra, rekao je za Kyiv Independent izvor iz ukrajinske vlade. Oba su oborena u januaru.

🚨🇷🇺 NATO's Trembling: Russia Uses Its New Drone For The First Time



The first confirmed attack in the Kiev region using the new Geran 5 kamikaze drone marks a tactical evolution in Russian military technology:



🔸600 km/h cruise speed & 6000m+ operational ceiling. Evades more… pic.twitter.com/rr5uTs2IrP — NewRulesGeopolitics (@NewRulesGeo) January 12, 2026

Jedan od dronova je bio teško oštećen, ali je drugi bio u stanju koje je omogućilo identifikaciju pojedinih komponenti.

U ruskom dronu zapadni mikročipovi

Ukrajinska vojna obaveštajna služba objavila je spisak komponenti koje je identifikovala. Kao i kod ranijih ruskih kopija iranskih dronova, elektronika novog drona sadrži mikročipove proizvedene zapadnom tehnologijom, a ne samo kineskom. Novi ruski dron koristi više američkih i najmanje jedan nemački mikročip.

Kyiv Independent je analizirao isporuke mikročipova i otkrio da američki i evropski mikročipovi nastavljaju da ulaze u Rusiju u velikim količinama - uglavnom preko Kine.

Ovo otkriće ističe ustaljeni, smrtonosni obrazac u kojem, uprkos protivljenju Zapada ruskom ratu, tehnologija proizvedena na Zapadu nastavlja da pokreće rusku ratnu mašineriju.

Bez ovih zapadnih komponenti Rusija ne bi mogla da proizvede količinu oružja koja joj je potrebna da gurne Ukrajinu u tekuću energetsku krizu, ostavljajući milione domova bez grejanja i struje tokom ledene zime.

Šta je pronađeno u novom dronu

Ukrajinska obaveštajna služba utvrdila je da novi dron ima turbomlazni motor Telefly kineske proizvodnje i prijemnik satelitskog navigacionog sistema.

details on Geran-5 UAV components: key Russian-made units (flight control, GNSS receiver board, power distribution) were produced in Dec 2025 and used immediately. The drone still includes US, Chinese & German parts (2024–25). All data shared with partners. In 2025, Russia… pic.twitter.com/r8wKb7zq1k — Vladyslav Vlasiuk 💙💛🇪🇺 (@vladvlas) January 16, 2026

Prijemnik sadrži mikročipove sa nazivima tri američke kompanije: Texas Instruments, CTS Corporation i Monolithic Power Systems.

Pored toga, mikročip sa logotipom nemačke kompanije Infineon Technologies identifikovan je u drugom delu drona.

Najveći broj pronađenih zapadnih mikročipova, šest komada, potiče od američke kompanije Texas Instruments. Ruska namenska industrija se dugo oslanja na njene čipove.

Američki i evropski proizvođači čipova napustili su rusko tržište nakon potpune invazije Kremlja na Ukrajinu, a snabdevanje Moskve sada se smatra nedozvoljenim. Ipak, njihove komponente i dalje završavaju u ruskom oružju. Iako su datume proizvodnje uspeli da utvrde samo za dva mikročipa pronađena u novom ruskom dronu, oni pokazuju da čipovi ne potiču iz predratnih zaliha.

Oba su oscilatori takta američke kompanije CTS Corporation. Jedan je proizveden u septembru 2025. godine, a drugi u februaru 2024. godine.

Novi dron je samo jedan primer kako Rusija nastavlja da koristi zapadne elektronske komponente u svom naoružanju. Ruski dronovi „Geran“ tipa „Šahed“, koje je Rusija prošle godine proizvodila tempom od skoro 3.000 komada mesečno, sadrže brojne mikročipove kompanija kao što su Texas Instruments, CTS Corporation, Monolithic Power Systems, Infineon Technologies i još nekoliko drugih zapadnih brendova.

#Rusia acaba de desplegar por primera vez en la Guerra de 🇺🇦, los nuevos drones Geran-5.

*6m de largo

*5,5 de ancho alar.

*90 kg de cabeza de Guerra.

Mayor número de efectivos en el aire, atacando al unísono.

🇷🇺#Russia #geran5 #uav #Ucrania #UkraineWar #UkraineRussiaWar #NEWS pic.twitter.com/YfrK0BGNKz — TRUFAULT 'Historia Militar' (@TRUFAULT) January 11, 2026

Gotovo svake noći stotine ovih dronova gađaju ukrajinske gradove. Prošle godine Rusija je povećala obim upotrebe dronova i uspela da preoptereti ukrajinsku odbranu. To je dovelo do nestanaka struje i na kraju do sadašnje energetske krize.

To ne bi bilo moguće bez zapadnih mikročipova koji ih napajaju. Sada komponente novog drona pokazuju da snažni kanali za ulazak zapadnih mikročipova u Rusiju i dalje postoje.

- Prema grubim procenama za 2025. godinu, Rusija je primila 2,2 miliona uvezenih elektronskih komponenti, uključujući i zapadne - rekao je za Kyiv Independent Vladislav Vlasijuk, poverenik predsednika Ukrajine za sankcionu politiku.

- To je mnogo - dodao je. - Obim "Šaheda" ("Gerana"), kao i drugih dronova i raketa koje Rusija proizvodi, direktno je povezan sa elektronskim komponentama koje nabavljaju iz inostranstva.

Kako zapadne komponente završavaju u Rusiji

Ukrajince više ne iznenađuje kada u ruskim dronovima otkriju komponente sa kineskim oznakama, s obzirom na rusko-kineski politički savez.

Ali američki i evropski delovi ne bi trebalo da budu tamo. Brojne sankcije i kontrole izvoza koje su uveli SAD i EU usmerene su na sprečavanje ulaska takvih komponenti u Rusiju.

Kako onda čipovi zapadnih proizvođača završavaju u zemlji koja je faktički u ratu sa Zapadom?

Carinski zapisi koje je analizirao Kyiv Independent pokazuju da zapadni čipovi stižu u Rusiju kroz široku mrežu trgovaca elektronskim komponentama, koji su uglavnom registrovani u Kini i Hongkongu. Manji deo je smešten u zemljama poput UAE ili Kirgistana.

Prema opisima pošiljki, ovi trgovci kupuju čipove proizvedene zapadnom tehnologijom ne samo u Kini već i u Maleziji, Tajvanu, Japanu i na Filipinima.

Jedan od takvih trgovaca je Niokr-Trade, kompanija iz Moskve. Niokr-Trade je preko kineskog distributera Shenzhen Nuopuxun Electronic Technology Co. nabavljala mikročipove sa oznakom Texas Instruments i nekoliko drugih zapadnih proizvođača.

Pored toga, proizvode nabavljaju od dobavljača mikročipova registrovanih u Hongkongu kao što su Abingo Distributors i Wtron Electronics Technology (H.K) Co.

Zato nije iznenađenje što Niokr-Trade na svom sajtu otvoreno oglašava „neograničen asortiman uvezenih elektronskih komponenti“ ruskim kupcima.

Drugi deo sajta Niokr-Trade nejasno opisuje izvor uvezenog asortimana: „Radimo sa azijskim regionom.“

I zaista, rade. Brojne ruske kompanije, slično Niokr-Trade, kupuju zapadne mikročipove od kineskih trgovačkih firmi, uvoze ih i prodaju širokom krugu ruskih kupaca, uključujući civilne proizvođače i namensku industriju.

Saradnja između ruskih trgovačkih kompanija i dobavljača u „azijskom regionu“ objašnjava zašto je ruska odbrambena industrija u velikoj meri ostala neokrnjena sankcijama koje imaju za cilj da zaustave tok zapadne tehnologije u Rusiju. Suočila se tek sa izvesnim rastom cena.

Neki ruski proizvođači oružja ili proizvođači elektronskih uređaja namenjenih naoružanju direktno uvoze zapadne komponente od kineskih firmi, zaobilazeći ruske trgovce.

(Kyiv Independent)