ČUDO NEVIĐENO: Evo ko je ispred Srbije na najnovijoj FIFA rang listi
Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi, ali to nije najzanimljivije što se na pomentom rangiranju dešava.
Srbi su prošlog meseca pali sa sa 34. na 36. mesto, a na najnovijoj rang listi koju je danas objavila Svetska fudbalska federaciija - "orlovi" su 37.
Srbija je u prethodnom reprezentativnom prozoru poražena od Engleske i pobedila je Letoniju, što je rezultiralo padom od (još) jednog mesta (nakon pada od dva usled poraza od Albanije i utešnog trijumfa nad Andorom).
Ono što je potpuno neverovatno je da je ispred Srbije - Rusija, koja zbog rata u Ukrajini skoro četiri godine uopšte ne može da igra takmičarske mečeve.
Rusi su sa 30. pali na 33. mesto, a na rangiranju su jer iako ne mogu da igraju utakmice "koje se računaju" za velika takmičenja - redovno odigravaju prijateljske mečeve.
I, kako je serija njihovih trijumfa okončana, a "zbornaja komanda" je 12. novembra odigrala 1:1 sa Peruom, a tri dana kasnije izgubila od Čilea sa 0:2, desio se i pomenuti pad.
Rusija je, i pored toga, ispred Srbije na FIFA rang listi - što možda i ne treba da čudi ako se uzme u obzir da je u direktnom duelu sa "orlovima", 2024. godine, pobedila sa 4:0.
Na čelu rang liste i dalje je Španija, a za njom slede Argentina, Francuska i Engleska.
U Top 10 je došlo do tri značajna pomeranja: Brazil je sa 7. dospeo na 5. poziciju, preskočivši Portugal i Holandiju, Italija je ispala iz deset najboljih te je 12, a drugu polovinu "gornjeg dooma" čine pomenuti Portuigalci i Holanđani, te Belgija koja je ostala osma, kao i Nemačka i Hrvatska koje su napredovale za po jedno mesto.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!
19. 11. 2025. u 13:32
TENISKI SVET U ŠOKU! Bivši broj jedan odlazi u penziju zbog mentalnog zdravlja
19. 11. 2025. u 13:49
DOMINACIJA SE NASTVLjA, TRIPL-DABLOVI SE NIŽU: Jedan je Nikola Jokić!
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Nju Orleansa i Denvera koji se sastaju u "Smuti king centru" dva sata posle ponoći.
19. 11. 2025. u 13:15
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)