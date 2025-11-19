HAOS U PRIŠTINI! Granit DŽaka izazvao epski skandal (VIDEO)
Reprezentativac Švajcarske Granit Džaka našao se na udaru navijača tokom meča takozvanog Kosova i njegove selekcije.
Svaki put kad bi kapiten Švajcarske primio loptu čuli su se zvižduci. Ne tako davno Džaka je zbog partija protiv Srbije, bio heroj Albanaca ali su mu to brzo zaboravili.
Razlog za zvižduke je izjava Džake koji je savetovao igračima popout Avduaha i Hajdarija da sačekaju poziv Švajcarske i ne idu da igraju za takozvano Kosovo.
Ipak oni ga nisu poslušali a zatim su usledili zvižduci, ali je pravi haos i epski skandal nastao po završetku utakmice.
IndeksOnline je objavio ekskluzivan snimak u kom se vidi kako Džaka ulazi u sukob sa vođom navijačke grupe "Dardanët", izvesnim Lulijem.
Sukob se desio nasred terena, razmenjene su teške reči, a malo je falilo da dođe i do tuče.
Ipak, situacija nije eskalirala, brzo se smirila, ali je incident izazvao brojne reakcije javnosti.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
JOKIĆ IMA NOVOG KONKURENTA ZA TITULU? Na Istoku se pojavila nova "sila"
19. 11. 2025. u 09:30
"VIDIMO SE NA SVETSKOM PRVENSTVU!" Arnautović poželeo sreću Bosni i Hercegovini
19. 11. 2025. u 09:08
SADA JE SVE JASNO! Evo kada Veljko Paunović potpisuje ugovor sa Srbijom
19. 11. 2025. u 09:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)