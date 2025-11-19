HAOS U PRIŠTINI! Granit DŽaka izazvao epski skandal (VIDEO)

Reprezentativac Švajcarske Granit Džaka našao se na udaru navijača tokom meča takozvanog Kosova i njegove selekcije.

Foto: Printskrin

Svaki put kad bi kapiten Švajcarske primio loptu čuli su se zvižduci. Ne tako davno Džaka je zbog partija protiv Srbije, bio heroj Albanaca ali su mu to brzo zaboravili.

Razlog za zvižduke je izjava Džake koji je savetovao igračima popout Avduaha i Hajdarija da sačekaju poziv Švajcarske i ne idu da igraju za takozvano Kosovo.

Ipak oni ga nisu poslušali a zatim su usledili zvižduci, ali je pravi haos i epski skandal nastao po završetku utakmice.

IndeksOnline je objavio ekskluzivan snimak u kom se vidi kako Džaka ulazi u sukob sa vođom navijačke grupe "Dardanët", izvesnim Lulijem.

Sukob se desio nasred terena, razmenjene su teške reči, a malo je falilo da dođe i do tuče.

Ipak, situacija nije eskalirala, brzo se smirila, ali je incident izazvao brojne reakcije javnosti.

