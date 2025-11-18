PALA JE AMERIKA PRED SRBIJOM! "Orlići" golom Vlahovića srušili SAD
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
Strelac jedinog pogotka na meču bio je Vanja Vlahović u 45. minutu, posle asistencije Jovana Mijatovića.
Izabranici Zorana Mirkovića su tako ostvarili treću uzastopnu pobedu, posle trijumfa protiv Češke i Rumunije u prijateljskim utakmicama.
Srbija i Albanija biće domaćini sledećeg Evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati 2027. godine.
