"AU, K'O AVION, BRATE!" Crvena zvezda predstavila novo pojačanje (VIDEO)
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda nisu baš uobičajene.
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:
"Novi Zvezdin autobus stigao na Marakanu
Fudbalski klub Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da će u narednom periodu prvotimci našeg kluba na gostovanja putovati novim klupskim autobusom, koji je dizajniran da obezbedi maksimalan komfor i udobnost tokom putovanja.
Priliku da se uvere u sve prednosti savremenog vozila fudbaleri Zvezde će imati već prilikom putovanja u Rumu na utakmicu 1/16 finala Kupa Srbija.
Na stadion “Rajko Mitić” stigao je jedan od najsavremenijih autobusa današnjice, sa visokim komforom, ergonomskim sedištima i savremenim bezbednosnim sistemima. Tri osovine i 456 konjskih snaga garantuju stabilnu i komfornu vožnju. Karakteristike novog modernog autobusa će omogućiti našim fudbalerima i stručnom štabu da nakon svakog putovanja budu odmorni i maksimalno pripremljeni.
Ovom investicijom Crvena zvezda još jednom pokazuje kontinuirani napredak i posvećenost da svojim igračima obezbedi vrhunske uslove, kako na terenu, tako i van njega sa ciljem postizanja najboljih mogućih rezultata", ističu sa Marakane.
