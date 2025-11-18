"AU, K'O AVION, BRATE!" Crvena zvezda predstavila novo pojačanje (VIDEO)

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda nisu baš uobičajene.

FOTO: FK Crvena zvezda

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:

"Novi Zvezdin autobus stigao na Marakanu



Fudbalski klub Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da će u narednom periodu prvotimci našeg kluba na gostovanja putovati novim klupskim autobusom, koji je dizajniran da obezbedi maksimalan komfor i udobnost tokom putovanja.

Priliku da se uvere u sve prednosti savremenog vozila fudbaleri Zvezde će imati već prilikom putovanja u Rumu na utakmicu 1/16 finala Kupa Srbija.

‍Na stadion “Rajko Mitić” stigao je jedan od najsavremenijih autobusa današnjice, sa visokim komforom, ergonomskim sedištima i savremenim bezbednosnim sistemima. Tri osovine i 456 konjskih snaga garantuju stabilnu i komfornu vožnju. Karakteristike novog modernog autobusa će omogućiti našim fudbalerima i stručnom štabu da nakon svakog putovanja budu odmorni i maksimalno pripremljeni.

Унутрашњост аутобуса опремљена је са 40 брендираних седишта са грбом клуба и додатном опремом, која задовољава све стандарде за боравак професионалних фудбалера. Облик и анатомија седишта пружају оптималну потпору мишићима током дугих вожњи, док затамњена стакла осигуравају мир, приватност и идеалне услове за одмор. FOTO: FK Crvena zvezda

Ovom investicijom Crvena zvezda još jednom pokazuje kontinuirani napredak i posvećenost da svojim igračima obezbedi vrhunske uslove, kako na terenu, tako i van njega sa ciljem postizanja najboljih mogućih rezultata", ističu sa Marakane.

