"NE ODBACUJEM BARSU"! Gvardiola o povratku u Kataloniju

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola nije odbacio mogućnost povratka u Barselonu, ali je rekao da ima mnogo mlađih trenera koji bi rado prihvatili veliki izazov rada u tako velikom fudbalskom klubu.

FOTO: Tanjug/AP

Gvardiola je u intervjuu za španski RAC1 rekao da mu je katalonski klub sve dao, kao igraču i treneru i da zbog toga ne želi da odbaci mogućnost povratka.

"Ne odbacujem Barsu", rekao je Gvardiola.

Gvardiola je kao igrač prošao kroz Barseloninu akademiju, igrao je u ekipi Johana Krojfa i između ostalog osvojio je šest titula u Španiji i Ligu šampiona. Trenersku karijeru počeo je 2007. u B timu Barselone, a prvi tim preuzeo je godinu dana kasnije i za četiri sezone osvojio je 14 trofeja, uključujući dve Lige šampiona i dve titule.

"Život je sastavljen od faza i sigurno da trenutno postoje mladi treneri koji imaju isto uzbuđenje koje sam ja tada imao za rad u tom klubu", dodao je Gvardiola.

Naredne godine Barselonu očekuju izbori za predsednika, a aktuelnom predsedniku Đoanu Laporti protivnik će biti Viktor Font.

Font je kritikovao Laportinu administraciju i optužio je klub da je sakrio 80 miliona dolara finansijskih gubitaka, ali je i kritikovao način kako se renovirao stadion Kamp Nou, preneo je sajt Gol.

Gvardiola je rekao da to što Laporta ima suparnika predstavlja jak demokratski sistem u Barseloni.

"Zbog toga je Barselona najveći klub na svetu. Barsa je živi klub, svako ima šta da kaže. Svako želi da bude njegov predsednik, da igra za njega i da ga vodi", naveo je Gvardiola.

Otkako je otišao iz Barselone, Gvardiola je predvodio Bajern Minhen i Mančester siti, čiji je sada trener. On je tokom karijere predvodio ekipe u 1.000 utakmica, od kojih je dobio 716 i osvojio je brojne trofeje.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu