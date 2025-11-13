EVO KAKO SRBIJA MOŽE NA MUNDIJAL! Teško jeste, ali ne i nemoguće

FUDBALERI Srbije neće kroz kvalifikacionu grupu otići na Svetsko prvenstvo, poraz od Engleske, odnosno pobeda Albanije nad Andorom zapečatila je sudbinu "orlova", ali nada još uvek postoji, evo kako.

FOTO: Tanjug/AP

Nadali su se navijači da će Andora napraviti podvig i uzeti bod protiv Albanije, sada je ostao još jedan scenario... Ravna čudu, ali ipak postoji.

Srbija može do baraža kroz Ligu nacija, a za to je potrebno tri od pomenuta četiri uslova da se ostvare.

Prvi: Rumunija da završi među dve najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi

Drugi: Švedska takođe mora da završi među dve selekcije

Treći: Severna Irska da bude među dve reprezentacije

Četvrti: Belgija ne sme da bude među prva dva tima u svojoj grupi

Kada smo kod prvog scenarija, Rumunija je treća u grupi H, ispred su Bosna i Hercegovina sa tri boda, ali ih očekuje međusobni duel.

Druga opcija je daleko nerealnija, s obzirom na to da Švedska ima samo jedan osvojen bod, a na drugom mestu je tzv. Kosovo sa sedam osvojenih poena, što znači, da Šveđanima treba apsolutno čudo da dođu do druge pozicije.

Treća opcija je takođe donekle realna, pošto se Severna Irska bori sa Nemačkom i Slovačkom i sve tri selekcije imaju po šest bodova, dok je Belgija trenutno prva u svojoj grupi sa 14 bodova, jednim više od Severne Makedonije, a četiri više od Velsa.

Ovde Srbija mora da se nada da će UEFA dodeliti dodatne karte za baraž na osnovu plasmana u Ligi nacija i rezultatu kvalifikacija, a, Srbija je u Ligi nacija ostvarila dobar plasman. Njoj je potrebno samo da neki od timova ispred nje u rangiranju ostvare direktan plasman kroz kvalifikacije, da bi se otvorilo dodatno mesto.

