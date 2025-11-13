"GROBARI" GLEDAJU I NE VERUJU: Evo ko je novi trener Partizana!
Najnovije vesti iz Partizana verovatno će iznenaditi mnoge.
U saopštenju crno-belih se navodi:
"Na predlog potpredsednika za sportska pitanja FK Partizan Predraga Mijatovića, na današnoj sednici Upravnog odbora usvojena je odluka o imenovanju novog šefa stručnog štaba.
Crno-bele će od naredne utakmice predvoditi Nenad Stojaković, dosadašnji trener prvog tima Teleoptika.
Stojaković je nekadašnji fudbaler Partizana, a u trenerskoj karijeri sarađivao je sa većinom naših mladih igrača, koji su pod njegovim vođstvom došli do titule prvaka Omladinske lige posle 13 godina i prvi put u istoriji kluba igrali UEFA Ligu mladih.
Novom treneru i stručnom štabu želimo puno sreće!", ističu iz Humske.
