REVOLUCIJA: Srpski reprezentativac počeo da koristi proizvod koji čuva glavu

BUDUĆNOST fudbala je igra - glavom. Ova parola je kao poručena i savršeno osmišljena za fudbalere koji imaju želju i hrabost da ukažu na detalj, koji je odavno globalni problem u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.

FOTO: Privatna arhiva

Kapiten Sevilje i dugogodišnji član reprezentacije Srbije Nemanja Gudelj (33) je na poseban način ušao u istoriju španskog fudbala, kada je pre nekoliko dana viđen na terenu sa posebnim delom opreme. I to na glavi. Reč je o revolucionarnom proizvodu, inovativnoj traci, koja je spoj nauke, tehnologije i strasti prema fudbalu.Jedna španska kompanija ja proizvela ovu traku, a pošto su stigle dozvole za njeno korišćenje od FIFA i IFAB (organizacija zadužena za fudbalska pravila), počela je i njena masovna proizvodnja. Najveće interesovanje za njeno korišćenje zasad dolazi iz SAD, Engleske i Irske. Reč je o posebnoj traci, koja ublažava udarce lopte glavom, a prema poslednjim istraživanjima, čiji su promoteri bili legendarni igrači Alan Širer i Rafael Varan, dokazano je da učestali udarci lopte glavom ostavljaju negativne posledice na mozak. Naučne studije su pokazale da takvi udarci mogu čak da dovedu i do pojave Alchajmerove i Parkinsonove bolesti.

Bitna napomena je da je većina akademija u kojima se školuju mladi fudbaleri u Americi, ali i u pojedinim evropskim zemljama, zabranila najmlađim igračima da loptu udaraju glavom. Tako je i u profesionalnom fudbalu nastala potreba za ovakvim izumom koji, prema potvrđenim analizama, do 93 odsto ublažava udarce lopte delovima glave koje pokriva kao i najobičnija traka za kosu.

Izum je španski, kreiran je u Laboratoriji za udarce Univerziteta u Saragosi, u kojem se nalazi Međunarodni centar za biomehanička istraživanja, i Gudelj je bio prvi igrač u istoriji španskog fudbala koji je koristio ovu traku.

- Hvala Gudelju što je postao deo istorije ove igre i hrabro odlučio da postane primer drugima, ali i deo nečeg značajnog u zaštiti fudbalera. Dokazao je da će se u budućnosti fudbal igrati i glavom, u svakom smislu te reči - poručili su iz ove španske kompanije.

Nemanja je ispisao prvu stranu istorije jednog vrlo zanimljivog proizvoda, koji ima svrhu i humanu misiju. Poruka je više nego jasna i sigurno će je slediti i ostali igrači, koji u fudbalu vole da koriste glavu u bilo kom smislu te reči.

Čeh i kaciga, Davids i naočare MEDICINA i nauka su se odavno udružile da pomognu fudbalerim. Legendarni golman Čelsija i češke reprezentacije Petr Čeh je u 1. minutu meča sa Redingom 2006. doživeo tešku povredu glave i kasnije je do kraja karijere koristio posebnu kacigu. Poznat je i primer Holanđanina Edgara Davidsa, prvog fudbalera sa posebnim naočarima, koje je počeo da koristi 1999. Morao je, jer je četiri godine ranije doživeo povredu glave, koja je izazvala glaukom oba oka. Posle operacije je, tako, postao poznat i po posebnom dioptrijskom pomagalu.