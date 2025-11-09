"BOMBONJERA" NA NOGAMA: Boka juniors pobedila najvećeg rivala u "Superklasiku"

ODIGRANA je jedna od najvećih utakmica u svetu fudbala. Boka juniors je pobedila najvećeg rivala River Plejt sa 2:0 u prvom ovosezonskom Superklasiku.

FOTO: Profimedia

Fudbal je više od igra u Argentini i ne treba ni pominjati koliko to navijačima znači. To se najbolje videlo u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena kad je "Bombonjera" bila u transu.

Ezekjel Sebaljos je zatresao mrežu rivala i izazvao erupciju na tribinama. Bolji momenat za vođstvo teško da je postojao.

Gde su stali u prvom, nastavili su u drugom poluvremenu domaći fudbaleri. Nisu se navijači pošteno ni pripremili za start ovog dela meča, a već je na semaforu stajalo 2:0.

Migel Merentijel je duplirao prednost i tad je postalo jasno da će River Plejt teško izbeći poraz. Do kraja susreta se rezultat nije menjao, pa su svi iz plavo-žutog dela Buenos Ajresa zadovoljni otišli kućama.

Boka je ovim trijumfom izbila na čelo tabele A grupe argentinske lige sa 26 bodova. Najveći rival nalazi se u B grupi i zauzima šesto mesto sa 21 bodom.

