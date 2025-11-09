Fudbal

NEKADAŠNJI REPREZENTATIVAC SRBIJE NADIGRAO SADAŠNJEG: Sasuolo ubedljiv na gostovanju Atalanti

Filip Milošević

09. 11. 2025. u 14:42

Fudbaleri Sasuola pobedili su danas u Bergamu ekipu Atalante rezultatom 3:0 (1:0) u utakmici 11. kola italijanske Serije A.

Foto: Profimedia

Dva gola za Sasuolo postigao je Domeniko Berardi u 29. (penal) i 66. minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao Andrea Pinamonti u 47. minutu.

Nekadašnji reprezentativac Srbije Nemanja Matić odigrao je ceo meč za Sasusolo.

Reprezentativac Srbije Lazar Samardžić odigrao je celu utakmicu za ekipu iz Bergama.
Sasuolo se trenutno nalazi na osmom mestu na tabeli Serije A sa 16 bodova, dok je Atalanta na 13. poziciji sa 13.

Fudbaleri Sasuola će u narednom, 12. kolu italijanskog prvenstva na svom terenu dočekati Pizu, dok će Atalanta gostovati Napoliju.

