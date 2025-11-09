SPEKTAKULARAN POGODAK LUISA DIJAZA! Fudbaler Bajerna dao gol kakav se retko viđa (VIDEO)

Fudbaleri Bajerna odigrali su nerešeno na gostovanju Union Berlinu, a pogodak Luisa Dijaza obeležio je ovaj meč.

Foto: Profimedia

Naime, izjednačenje gostima u prvom poluvremenu doneo je bivši as Liverpula Luisa Dijaz.

On je u 38. minutu postigao spektakularan pogodak. O ovom golu bruji čitava Evropa i svet.

Kolumbijac je najpre, u klizećem stavu, stigao loptu da ne ode u gol-aut, uradio je to sa mnogo osećaja kako bi mu ona ostala u posedu, a onda je usledila magija.

Jednim dodirom je dao "for" gotovo po gol-aut liniji, istovremeno pobegao igraču Uniona, da bi drugim dodirom poslao hirurški precizan udarac u mrežu.

Luis Diaz's goal today was simply incredible. 🇨🇴 🤩 ❤️🤍 pic.twitter.com/m0e7GrxER1 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 8, 2025