SPEKTAKULARAN POGODAK LUISA DIJAZA! Fudbaler Bajerna dao gol kakav se retko viđa (VIDEO)

Filip Milošević

09. 11. 2025. u 13:35

Fudbaleri Bajerna odigrali su nerešeno na gostovanju Union Berlinu, a pogodak Luisa Dijaza obeležio je ovaj meč.

Naime, izjednačenje gostima u prvom poluvremenu doneo je bivši as Liverpula Luisa Dijaz.

On je u 38. minutu postigao spektakularan pogodak. O ovom golu bruji čitava Evropa i svet.

Kolumbijac je najpre, u klizećem stavu, stigao loptu da ne ode u gol-aut, uradio je to sa mnogo osećaja kako bi mu ona ostala u posedu, a onda je usledila magija. 

Jednim dodirom je dao "for" gotovo po gol-aut liniji, istovremeno pobegao igraču Uniona, da bi drugim dodirom poslao hirurški precizan udarac u mrežu.

