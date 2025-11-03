KAKAV DOKTOR KOŠARKE! Luka Dončić razneo Srbina (VIDEO)

Košarkaši Majamija poraženi su u noći između nedelje i ponedeljka na gostujućem terenu od Los Anđeles Lejkersa 120:130, u utakmici Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Foto: AP

Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović za 28 minuta na terenu upisao je devet poena, tri skoka i dve asistencije. Najbolji kod Majamija bio je Hajme Hakes sa 31 poenom i osam skokova.

Lejkerse je do pobede predvodio slovenački internacionalac Luka Dončić sa 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Majami ima tri pobede i tri poraza, a Lejkersi pet pobeda i dva poraza.

Aktuelni šampion, Oklahoma je na svom terenu pobedila Nju Orleans 137:106.

Najefikasniji kod Oklahome bio je prošlogodišnji MVP Šej Gildžes-Aleksander sa 30 poena, a dodao je i sedam asistencija. Istakao se i Ajzea

Hartenštajn sa 14 poena, 14 skokova i osam skokova.

Kod Nju Orleansa bolji od ostalih bili su Zion Vilijamson sa 20 i Trej Marfi sa 19 poena.

Oklahoma je na maksimalnom učinku od sedam pobeda u sedam mečeva, a Nju Orleans je zabeležio svih šest poraza na startu sezone.

Košarkaši Finiksa su na svom terenu pobedili San Antonio 130:118.

Najbolji kod Finiksa bio je Devin Buker sa 28 poena i 13 asistencija, dok se kod San Antonia izdvojio Stefon Kasl sa 26 poena.

Finiks ima tri pobede i četiri poraza, a San Antonio pet pobeda i jedan poraz.

Rezultati ostalih utakmica:

Bruklin - Filadelfija 105:129

Šarlot - Juta 126:103

Klivlend - Atlanta 117:109

Toronto - Memfis 117:104

Njujork - Čikago 128:116