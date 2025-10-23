UŽAS! Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine doživeo moždani udar na terenu i umro!
Fudbal je zadesila tragedija.
Kako je javio "Indeks", preminuo je Josip Lukačević (41), svojevremeno reprezentativac Bosne i Hercegovine, te fudbaler sa 78 nastupa u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
Kako prenosi portal Budica, Lukačević je preminuo iznenada od posledica moždanog udara na fudbalskom terenu.
Vest o smrti objavila je i Kroacija Salzburg, klub u kojem je Lukačević bio trener.
"Teška srca moramo objaviti da nas je zauvek napustio trener, igrač i prijatelj Josip Lukačević, iznenađujuće prerano", napisali su i dodali: "Oduševio je sve šarmom, poštenjem, ljubaznošću i ljubavlju prema fudbalu. Josip je prošle zime zauzeo trenersku poziciju u našem klubu i s ekipom osvojio prvu titulu u još mladoj istoriji kluba. Svojim znanjem i karakterom oblikovao je našu borbenu ekipu u ono što je danas - tim koji može da se nadmeće sa svakim rivalom u našoj ligi!"
Kako ističe "Indeks", Lukačević je rođen 3. novembra 1983. u Brčkom. Prvi kontakt s hrvatskim fudbalom imao je 2005. godine, kada je došao u Hajduk. Za splitski klub odigrao je samo četiri prijateljske utakmice pre transfera u Široki Brijeg.
U 1. HNL vratio se se 2009. u dresu Cibalije, a nakon jedne sezone prešao je u Osijek, gde se zadržao dve godine. Kasnije je igrao i za Lučko. Ukupno je u prvoj hrvatskoj ligi skupio 78 nastupa, a jednom je zaigrao i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine", navodi pomenuti medij.
