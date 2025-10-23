MILIONI STIGLI U PARTIZAN! Otkriveno koliko je država novca dala za fudbalski klub u Humskoj

Predsednik Fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić (61) otkrio je da je klub u poslednjih godinu dana od države dobio pomoć u iznosu od 10.500.000 evra.

Cenjeni političar je, kada god je imao priliku, govorio o finansijskoj situaciji srpskog vicešampiona, i svaki put situacija bila nešto bolja u odnosu na prethodni presek. Nakon 12 meseci rada u Humskoj 1, Ljajić je otvorio dušu i u razgovoru za "Mocart sport" otkrio da su plate članova kluba smanjene sa 1.265.000 evra na 780.000 evra.

- Stvarno smo više ljudima dosadili pričom o nasleđenim i smanjenim dugovima. A evo jedan podatak: na današnji dan plate u bruto iznosu za zaposlene, igrače, članove stručnog štaba na mesečnom nivou su 780.000 evra. Kada smo dolazili to je bilo 1.265.000 evra. Napravilo smo skoro pola miliona evra uštede samo na toj stavci. Pritom, isplaćujemo zarade u bruto iznosu, tako da u kasu države prosledimo 2.400.000 na ime poreza i doprinosa - započeo je Ljajić, a potom otkrio da je Fudbalski klub Partizan u prethodnih godinu dana ukupno dobio 10.500.000 evra državne pomoći.

- Dobili smo od države 8.500.000 evra otkako smo došli. Dodajte na to i oko 2.000.000 evra samo nekoliko dana pre našeg ulaska u klub u jesen 2024, kako bi prethodno rukovodstvo omogućilo Partizanu da nesmetano prođe monitoring, što je 10.500.000 evra od države za samo godinu dana. Ne računamo sponzore koji su, na neki način, stigli preko države. Naravno, ne mislimo da bi trebalo Partizan da živi od bilo čije pomoći, pa ni državne. Plan je da bude samoodrživ. Posledice će biti vidljive, jer će nam godišnji budžet biti manji od 15.000.000 evra, a nasledili smo budžet oko 22.000.000 evra.

Prema rečima prvog čoveka Partizana, klub je bio primoran da tokom prethodnog perioda potraži državnu pomoć, jer u Humskoj nisu želeli da prodaju talentovane fudbalere kako bi obezbedili novac za UEFA monitoring.

- Dva su načina da dođete do finansijskih sredstava. Jedan je da prodate igrače. Objektivno, sedam, osam igrača ima veliku vrenost i mi smo to mogli da uradimo, kako ne bismo dalje zavisili ni od koga i onda ne bi bilo potrebe da bilo kome pišem pismo. Ako mislite da sam to uradimo sa apetitom, ne poznajte me dovoljno ili me poznajete pogrešno. Nikad nikom nije prijatno da pruža ruku ka drugom i nešto traži. Čak ni siromahu na semaforu, ni njemu nije jednostavno. Da smo u prethodnom prelaznom roku prodali dvojicu ili trojicu igrača, a imali smo ponude, inkasirali bismo između 10.000.000 i 15.000.000 evra, sigurno ne bismo imali ovu vrstu problema. Partizan ne bi stao na noge, ali bi monitoring prošo bez ikakvih problema. Drugi put je bio da tražimo novac od države, jer je ranije pomagala i druge klubove i smatrali smo da Partizan kao veliki nacionalni brend zaslužuje pomoć u ovoj situaciji - iskreno je poručio poznati političar, a potom dodao:

- Da nismo prošli monitoring niko nas živ ne bi oprao. Niko! Svi bi zaboravili dugove, bivšu ili bilo koju upravu, a nas bi okarakterisali nesposobnim. Govorili bi: „niste bili u stanju da prođete monitoring, oni pre vas su bar to uspevali.

Dakle, tokom prethodnih 12 meseci, država je na račun srpskog vicešampiona uplatila ukupno 10.500.000 evra, od kojih je 8.000.000 evra stiglo za vreme mandata trenutnog rukovodstva, dok je 2.500.000 evra uplaćeno dok su na čelu kluba bili Milorad Vučelić i Miloš Vazura, kako bi Partizan mogao da učestvuje na evropskim utakmicama.

- Rekoh vam, nekoliko dana pre promena, dobili su od države 2.500.000 evra miliona i bez toga ne bi Partizan mogao da stekne pravo da se bori za Evropu. Dugoročno to ne bi trebalo da bude politika Partizana, da od bilo koga traži bilo šta, ali u trenutnoj poziciji smo bili prinuđeni na to. Bez Evrope, šta smo onda m? Lako je sedeti i pričati „ja bih ovo, ja bih ono“ ili „ja nikad to ne bih uradio“. Nemaština je teška bolest. Ko je nije doživeo, ne zna o čemu govorim - poručio je iskusni funkcioner, a potom objasnio da je u pitanju jednokratna pomoć a ne pozajmica.

- Ne, ne, nije pozajmica. Donacija je. Stvarno nam je značila - zaključio je predsednik FK Partizan.

