Fudbal

MAČVA DOČEKUJE PARTIZAN U KUPU SRBIJE: Evo kada i gde se mogu kupiti ulaznice za ovaj meč

Filip Milošević

22. 10. 2025. u 17:25

Fudbaleri Mačve dočekuju u utorak 28. oktobra ekipu Partizana u okviru Kup Srbije. Evo kada će krenuti prodaja ulaznica za ovaj meč.

FOTO: FK Partizan

Mačva se oglasila i objavila da prodaja karata počinje u nedelju, da će se obavljati i u ponedeljak, a onda i na dan utakmice u utorak, ili dok se ulaznice ne raspšrodaju.

Za gostujuće navijače predviđen je boks.

- O vremenu rada biletarnica i mogućnosti da kupite karte za meč Mačva - Partizan ostanite uz naše mreže, slede obaveštenja! U utorak svi na stadion! - objavljeno je iz Mačve.

