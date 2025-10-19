"TUDORE IDI KUĆI!" Navijači Juventusa besni nakon novog poraza
Nakon poraza Juventusa na gostovanju Komu (2:0), navijači su besni na Igora Tudora trenera "Stare dame" kom žele da vide leđa.
Naime, na zvaničnom "Facebook" profilu Juventusa ispod objave o rezultatu utakmice u Komu najviše lajkova ima komentar "Tudore, hajde idi kući".
Na društvenoj mreži "X" najpopularniji je "hashtag" "TudorOUT".
Hrvatskog trenera su novinari pitali da li brine za svoju budućnost u klubu posle ovog meča.
- Da li sam zabrinut? Uvek, bilo da se pobeđuje ili gubi, trener mora biti zabrinut, u smislu da bude oprezan. U poslednjih 15 minuta bilo je ispravno pokušati sa dvojicom napadača, ali protiv Koma se mora trčati. Nije lako pokriti teren sa dvojicom u sredini, s Čikom i Kenanom. Pokušali smo i sa Žoaom Mariom i Kostićem po bokovima, ali nije išlo. Sve me uvek brine, to je život trenera - pobeđuje, gubi, remizira, ali mora biti zabrinut. Šta se može uraiti bolje? O tome ćemo razgovarati u svlačionici.
