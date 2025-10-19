Fudbal

ZVEZDA BOLJA U VEČITOM DERBIJU: Pioniri crveno-belih pobedili Partizan

19. 10. 2025. u 16:50

OVE nedelje je odigran večiti derbi u pionirskoj selekciji. Na kraju su se radovali mladi fudbaleri Crvene zvezde koji su pobedili Partizan kao gosti sa 3:1.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-beli su bolje otvorili utakmicu, pošto su do prednosti došli u 24. minutu preko Berića. Samo 10 minuta je bilo potrebno crno-belima da poravnaju rezultat, a strelac gola bio je Mitrović.

Drugo poluvreme proteklo je u znaku Crvene zvezde koja je još dva puta zatresla mrežu najveće rivala. Najpre je to u 62. minutu uradio Jevtić, da bi Zdravković u 80. pogodio za konačnih 3:1.

Klub sa "Marakane" je naneo Partizanu prvi poraz i pretekao ga na tabeli, pa je sad na drugom mestu sa 19 bodova, "parni valjak" je treći sa 18, dok je na prvoj poziciji Čukarički sa maksimalnim učinkom posle sedam kola - 21 bod.

