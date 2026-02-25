NEZAPAMĆENA GUŽVA U LUČANIMA: Prikupljanje potpisa za SNS listu u toku - građani samo pristižu (VIDEO)
NEZAPAMĆENA gužva danas je bila u Lučanima na prikupljanju potpisa za SNS listu.
Ogroman broj građana čekao je u redu da da svoj potpis.
Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine.
Raspisani su redovni lokalni izbori za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave, odnosno za Skupštinu grada Bora i skupštine opština Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka.
