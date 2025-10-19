VELIKA TUGA! Preminuo mladi fudbaler (21) iz Srbije
TUŽNA vest pogodila je srpski sport.
Nekadašnji fudbaler LSK Laćarka, i trenutni Obilića iz Kukujevca preminuo je u 21. godini života.
Zbog tragedije se oglasio i njegov klub - Obilić.
- Šta reći, i šta napisati kada se ovako mlad život prerano ugasi? Kada je tek trebao da gori, da se rasplamsa a umesto toga prestao da tinja?
- Marko je bio primer pravog momka, divan, vaspitan, vredan i požrtvovan. Priključio se našem klubu ove sezone i za kratko vreme postao deo tima i deo familije. Skrhani bolom, fudbalski klub Obilić 1993 izjavljuje saučešće porodici, rodbini i prijateljima.
Mare, večno ćeš biti deo našeg tima, i večno ćeš živeti u našim srcima. Počivaj u miru sa anđelima.
Sahrana našeg Marka će biti sutra u 14 časova, na groblju u Divošu, saopštili su iz kluba.
