"PAŠĆE ČAST": Mladi fudbaler Želje blista u Pančevu i reprezentaciji, sprema se za Švedsku (VIDEO)
Mladi fudbaler FK Železničar Pančevo, Jovan Milosavljević, potpisao je najveći ugovor u istoriji kluba – prelazak u švedski Malme, vredan 2,2 miliona dolara.
Kao nagradu za odlične igre i posvećenost, nedavno je poneo i kapitensku traku u dresu reprezentacije Srbije U19. U intervjuu govori o utiscima iz Švedske, planovima do odlaska, atmosferi u Železničaru i o tome koliko mu znače podrška porodice i saigrača.
Jovane, sve čestitke za potpis, ali i za kapitensku traku, što je nagrada za dobar rad. Možda bih ipak prvo volela da mi preneseš utiske iz Malmea.
– Hvala pre svega. Naravno, utisci su sjajni. Potpisao sam ugovor sa najvećim klubom u Švedskoj, klubom koji svake godine ima najviše ciljeve – borbu za titulu i plasman u Ligu šampiona. Biće to novi izazov za mene, dodatna motivacija za još više rada, i nadam se da ću po odlasku tamo uspeti da se što pre izborim za svoje mesto u ekipi.
Rekao si da ti je drago što ostaješ do januara da pomogneš ekipi. Imao si nekoliko boljih ponuda, ali je presudilo to što se u Švedskoj možeš razvijati igrački?
– Da, tako je. Zajedno sa porodicom i Bojanom Šaranovim odlučio sam da je ovo najbolji put za mene. Švedska i Malme su poznati po tome što daju šansu mladim igračima i ulažu mnogo u njihov razvoj, i to je bio jedan od glavnih razloga zašto sam se odlučio za taj klub.
– Smatram da je to istina, jer Železničar ulaže u mlade igrače, daje im šansu i dovodi vrhunske trenere koji znaju kako da rade sa mladima. Klub ima viziju i sistem koji omogućava da se igrač razvija, napreduje i stvara dobru osnovu za dalju karijeru.
Dobre igre i posvećenost prepoznao je i selektor nacionalnog tima, Gordan Petrić. Kao kapiten si predvodio tim i postigao pogodak. Koliko ti to znači?
– Naravno, uvek je posebno kada igraš za svoju zemlju. Kada se na to doda i kapitenska traka, to je ogromna čast i privilegija. Nadam se da ćemo u reprezentaciji nastaviti sa dobrim rezultatima. U novembru nas očekuju kvalifikacije i verujem da možemo da izborimo plasman u elitnu grupu.
Tvoj saigrač Aleksa Kuljanin takođe je pozvan u reprezentaciju. Da li ste razgovarali, savetovali jedan drugog?
– Jesmo, naravno. Zvao me sto puta pre nego što je otišao – imao je tremu! Rekao sam mu da se ne brine, da sve bude kao i do sada, da trenira i igra bez pritiska. I eto, uspeo je da uđe u derbi meč, postigne gol za pobedu – ne može bolje! Mnogo mi je drago zbog njega i njegovog uspeha.
Kakva je atmosfera u ekipi, ne samo u reprezentaciji nego i u Železničaru? Da li se međusobno bodrite i podržavate?
– Atmosfera u Železničaru je stvarno sjajna. Guramo jedni druge, pomažemo se međusobno. Stariji igrači mnogo znače nama mlađima – uvek imaju savet, uvek su tu da nas podrže. Izdvojio bih to kao jednu od glavnih stvari kod nas – funkcionišemo kao prava porodica.
Da li imaš poseban program do januara ili radiš po planu Železničara?
– Nemam poseban program, treniram maksimalno u klubu. Pored toga, ubaciću i dodatni individualni rad da bih otišao što spremniji u Švedsku.
Postoji običaj da se časti tim kada se potpiše ugovor. Da li si ti to uradio?
– (smeh) Nisam još! Bukvalno sam juče stigao iz reprezentacije, ali već sam se dogovorio sa Popom i kapitenom – biće časti za ekipu!
Koja bi bila tvoja poruka mladim igračima koji tek počinju svoj put?
– Da rade, da se trude i da treniraju svakog dana maksimalno. Trud se uvek isplati, možda ne odmah, ali sigurno dođe. Samo vera i rad – to je najvažnije.
I na kraju, imaš li poruku za saigrače iz Železničara?
– Želim da se zahvalim svim saigračima koji su prošli kroz Železničar u proteklih godinu i po dana, svim ljudima u klubu, a posebno trenerima. Još sam tu dva meseca, ali već sada želim svima da poželim sreću u drugom delu sezone. Hvala im na svemu.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SKANDAL POTRESA TENIS! Četiri hapšenja zbog nameštanja teniskih mečeva
18. 10. 2025. u 08:05
PARTIZAN PRONAŠAO CENTRA? Hteo ga još letos, sada je šansa za crno-bele
18. 10. 2025. u 08:18
BACIO "DELIJE" U TRANS: Nakon pobede nad Realom oglasio se Džordan Nvora (FOTO)
18. 10. 2025. u 08:47
NIJE MU BILO LAKO: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama
18. 10. 2025. u 09:05
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
PRAVAC MAĐARSKA: Srbijo, upomoć! Kojim putem Putin stiže u Budimpeštu?
AKO Putin želi da leti do Budimpešte preko vazdušnog prostora EU, Mađarska bi prvo morala zvanično da odobri sletanje i poletanje njegovih državnih aviona koristeći ovaj zakonski izuzetak, što ne bi bio problem.
17. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)