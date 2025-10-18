"PAŠĆE ČAST": Mladi fudbaler Želje blista u Pančevu i reprezentaciji, sprema se za Švedsku (VIDEO)

Mladi fudbaler FK Železničar Pančevo, Jovan Milosavljević, potpisao je najveći ugovor u istoriji kluba – prelazak u švedski Malme, vredan 2,2 miliona dolara.

Kao nagradu za odlične igre i posvećenost, nedavno je poneo i kapitensku traku u dresu reprezentacije Srbije U19. U intervjuu govori o utiscima iz Švedske, planovima do odlaska, atmosferi u Železničaru i o tome koliko mu znače podrška porodice i saigrača.

Jovane, sve čestitke za potpis, ali i za kapitensku traku, što je nagrada za dobar rad. Možda bih ipak prvo volela da mi preneseš utiske iz Malmea.

– Hvala pre svega. Naravno, utisci su sjajni. Potpisao sam ugovor sa najvećim klubom u Švedskoj, klubom koji svake godine ima najviše ciljeve – borbu za titulu i plasman u Ligu šampiona. Biće to novi izazov za mene, dodatna motivacija za još više rada, i nadam se da ću po odlasku tamo uspeti da se što pre izborim za svoje mesto u ekipi.

Rekao si da ti je drago što ostaješ do januara da pomogneš ekipi. Imao si nekoliko boljih ponuda, ali je presudilo to što se u Švedskoj možeš razvijati igrački?

– Da, tako je. Zajedno sa porodicom i Bojanom Šaranovim odlučio sam da je ovo najbolji put za mene. Švedska i Malme su poznati po tome što daju šansu mladim igračima i ulažu mnogo u njihov razvoj, i to je bio jedan od glavnih razloga zašto sam se odlučio za taj klub.

– Smatram da je to istina, jer Železničar ulaže u mlade igrače, daje im šansu i dovodi vrhunske trenere koji znaju kako da rade sa mladima. Klub ima viziju i sistem koji omogućava da se igrač razvija, napreduje i stvara dobru osnovu za dalju karijeru.

Dobre igre i posvećenost prepoznao je i selektor nacionalnog tima, Gordan Petrić. Kao kapiten si predvodio tim i postigao pogodak. Koliko ti to znači?

– Naravno, uvek je posebno kada igraš za svoju zemlju. Kada se na to doda i kapitenska traka, to je ogromna čast i privilegija. Nadam se da ćemo u reprezentaciji nastaviti sa dobrim rezultatima. U novembru nas očekuju kvalifikacije i verujem da možemo da izborimo plasman u elitnu grupu.

Tvoj saigrač Aleksa Kuljanin takođe je pozvan u reprezentaciju. Da li ste razgovarali, savetovali jedan drugog?

– Jesmo, naravno. Zvao me sto puta pre nego što je otišao – imao je tremu! Rekao sam mu da se ne brine, da sve bude kao i do sada, da trenira i igra bez pritiska. I eto, uspeo je da uđe u derbi meč, postigne gol za pobedu – ne može bolje! Mnogo mi je drago zbog njega i njegovog uspeha.

Kakva je atmosfera u ekipi, ne samo u reprezentaciji nego i u Železničaru? Da li se međusobno bodrite i podržavate?

– Atmosfera u Železničaru je stvarno sjajna. Guramo jedni druge, pomažemo se međusobno. Stariji igrači mnogo znače nama mlađima – uvek imaju savet, uvek su tu da nas podrže. Izdvojio bih to kao jednu od glavnih stvari kod nas – funkcionišemo kao prava porodica.

Da li imaš poseban program do januara ili radiš po planu Železničara?

– Nemam poseban program, treniram maksimalno u klubu. Pored toga, ubaciću i dodatni individualni rad da bih otišao što spremniji u Švedsku.

Postoji običaj da se časti tim kada se potpiše ugovor. Da li si ti to uradio?

– (smeh) Nisam još! Bukvalno sam juče stigao iz reprezentacije, ali već sam se dogovorio sa Popom i kapitenom – biće časti za ekipu!

Koja bi bila tvoja poruka mladim igračima koji tek počinju svoj put?

– Da rade, da se trude i da treniraju svakog dana maksimalno. Trud se uvek isplati, možda ne odmah, ali sigurno dođe. Samo vera i rad – to je najvažnije.

I na kraju, imaš li poruku za saigrače iz Železničara?

– Želim da se zahvalim svim saigračima koji su prošli kroz Železničar u proteklih godinu i po dana, svim ljudima u klubu, a posebno trenerima. Još sam tu dva meseca, ali već sada želim svima da poželim sreću u drugom delu sezone. Hvala im na svemu.

