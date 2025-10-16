E, DA VAM KAŽEM! Veljko Paunović konačno progovorio o reprezentaciji Srbije

POSLE šokantnog poraza od Albanije u Leskovcu Dragan Stojković Piksi napustio je klupu reprezentacije Srbije i krenula je potraga za novim selektorom.

FOTO: Profimedia

Prvo ime kao naslednik koje se pojavilo bilo je Veljko Paunović, ubrzo je stigao i demanti te vesti, ali sada je i prvi put javno progovorio o nacionalnom timu bivši trener Ovijeda.

- Gledam ih i mnogo ih volim, i navijač sam. Samo sam još jedan koji podržava reprezentaciju i igrače. A sada, kad pričamo o reprezentaciji u trenutku kada se menja selektor, iskreno, to mi je veoma neprijatno. Razumem zašto se to radi, ali mi je neprijatno", kaže Paunović i dodaje:

- Imam mnogo poštovanja prema ovom poslu i boli me kada mi treneri sami ne znamo da ga cenimo, da cenimo sebe, a još više kada se ovakve situacije dešavaju. Tako da, ne, ne želim ništa da komentarišem osim da pružim punu podršku reprezentaciji, savezu i igračima – i nadam se da će se plasirati na Svetsko prvenstvo", rekao je Paunović u jednom podkastu španske "Marke".

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja