E, DA VAM KAŽEM! Veljko Paunović konačno progovorio o reprezentaciji Srbije
POSLE šokantnog poraza od Albanije u Leskovcu Dragan Stojković Piksi napustio je klupu reprezentacije Srbije i krenula je potraga za novim selektorom.
Prvo ime kao naslednik koje se pojavilo bilo je Veljko Paunović, ubrzo je stigao i demanti te vesti, ali sada je i prvi put javno progovorio o nacionalnom timu bivši trener Ovijeda.
- Gledam ih i mnogo ih volim, i navijač sam. Samo sam još jedan koji podržava reprezentaciju i igrače. A sada, kad pričamo o reprezentaciji u trenutku kada se menja selektor, iskreno, to mi je veoma neprijatno. Razumem zašto se to radi, ali mi je neprijatno", kaže Paunović i dodaje:
- Imam mnogo poštovanja prema ovom poslu i boli me kada mi treneri sami ne znamo da ga cenimo, da cenimo sebe, a još više kada se ovakve situacije dešavaju. Tako da, ne, ne želim ništa da komentarišem osim da pružim punu podršku reprezentaciji, savezu i igračima – i nadam se da će se plasirati na Svetsko prvenstvo", rekao je Paunović u jednom podkastu španske "Marke".
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)