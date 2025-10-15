HRABRA IZJAVA: Evo šta će Gatuzo da uradi ako se "azuri" ne plasiraju na Svetsko prvenstvo
ITALIJA još uvek nije ozbezbedila plasman na Svetsko prvenstvo, a pitanje je i da li će uspeti to da urade. Selektor "azura" Đenaro Gatuzo je otkrio šta će uraditi ako se to ne dogodi.
Naime, on je istakao da će se iseliti iz države ukoliko ova reprezentacija ne izbori učešće na Mundijalu 2026. godine.
- Ako se Italija ne kvalifikuje za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ja ću se odseliti iz države. Već živim prilično daleko, ali ću otići još dalje - rekao je Gatuzo.
Težak zadatak je pred Italijom koja zaostaje tri boda za Norveškom, a odigraće i direktan duel 16. novembra u Milanu. Ipak, "azurima" će biti potreban trijumf sa određenom dvocifrenom razlikom kako bi završili prvi na tabeli, a verovatnoća da se tako nešto dogodi je veoma mala.
Mogla bi da odgovara i minimalna pobeda, ali po uslovom da 13. novembra skandinavska selekcija ne savlada kao domaćin Estoniju, što takođe nije mnogo realan scenario.
Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.
