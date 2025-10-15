Fudbal

BARSELONA ČUVA VEZISTU: Frenki de Jong produžio ugovor sa Kataloncima

Танјуг

15. 10. 2025. u 14:40

HOLANDSKI fudbaler Frenki de Jong produžio je ugovor sa Barselonom, saopštio je danas šampion Španije.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Kako se navodi, 28-godišnji vezista se potpisom novog ugovora obavezao na vernost Kataloncima do juna 2029. godine. 

De Jong je u Barselonu došao 2019. godine iz Ajaksa za 75 miliona evra i od tad je standardan u timu sa "Nou Kampa".

Holanđanin je odigrao 267 utakmica za Barselonu u svim takmičenjima i dao 19 golova, a sa španskim velikanom je osvojio dve titule prvaka Španije i dva Kupa kralja.

