BARSELONA ČUVA VEZISTU: Frenki de Jong produžio ugovor sa Kataloncima
HOLANDSKI fudbaler Frenki de Jong produžio je ugovor sa Barselonom, saopštio je danas šampion Španije.
Kako se navodi, 28-godišnji vezista se potpisom novog ugovora obavezao na vernost Kataloncima do juna 2029. godine.
De Jong je u Barselonu došao 2019. godine iz Ajaksa za 75 miliona evra i od tad je standardan u timu sa "Nou Kampa".
Holanđanin je odigrao 267 utakmica za Barselonu u svim takmičenjima i dao 19 golova, a sa španskim velikanom je osvojio dve titule prvaka Španije i dva Kupa kralja.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
