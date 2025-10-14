"OSTVARILI SMO CILJ!" Selektor Srbije Zoran "Bata" Mirković nakon trijumfa "orlova" nad Andorom
FUDBALSKA reprezentacija Srbije uspela je da pobede Andoru sa u 6. kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sa 3:1. Nakon meča utiske je izneo i privremeni selektor "orlova" Zoran Bata Mirković.
Koliko je bilo teško pripremiti se?
- Na početku da kažem, mi smo ostvarili cilj, pod moranjem je bilo da dobijemo i to smo i učinili. Bilo je teško i očekivali smo da će tako biti zbog svih okolnosti. Imali smo problem kartona Veljkovića i Pavlovića, sačuvali smo i njih za novembar. Imamo još dve utakmice u novembru, mesec dana da se spremimo i probamo da napravimo dobar rezultat.
Vaš status, ostajete na klupi mlade rperezentacije Srbije.
- Da to je moje radno mesto. Ja sam došao ovde sa stručnim štabom kao prva pomoć za ovu utakmicu.
