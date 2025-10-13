PROBLEM ZA JUVENTUS: "Stara dama" ostala bez "stuba" odbrane

Fudbaler Juventusa Glejson Bremer povredio je levo koleno i biće operisan, saopštio je danas italijanski klub.

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi na sajtu kluba iz Torina, Bremer je pokidao medijalni meniskus levog kolena.

Brazilski fudbaler je prošle sezone bio odsutan devet meseci zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata levog kolena.

Bremer je ove sezone odigrao pet utakmica u svim takmičenjima.

Juventus se nalazi na petom mestu na tabeli Serije A sa 12 bodova, a u nedelju će igrati protiv Koma.

Klub iz Torina će 22. oktobra gostovati Real Madridu u trećem kolu Lige šampiona.

