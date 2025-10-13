PROBLEM ZA JUVENTUS: "Stara dama" ostala bez "stuba" odbrane
Fudbaler Juventusa Glejson Bremer povredio je levo koleno i biće operisan, saopštio je danas italijanski klub.
Kako se navodi na sajtu kluba iz Torina, Bremer je pokidao medijalni meniskus levog kolena.
Brazilski fudbaler je prošle sezone bio odsutan devet meseci zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata levog kolena.
Bremer je ove sezone odigrao pet utakmica u svim takmičenjima.
Juventus se nalazi na petom mestu na tabeli Serije A sa 12 bodova, a u nedelju će igrati protiv Koma.
Klub iz Torina će 22. oktobra gostovati Real Madridu u trećem kolu Lige šampiona.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KARLIK DžONS: Moramo da budemo konstantni svih 40 minuta na meču protiv Reala
13. 10. 2025. u 14:08
PARTIZAN OSLABLjEN U ŠPANIJI: Amerikanac ne igra protiv Real Madrida i Baskonije
13. 10. 2025. u 13:59
TRESE SE HUMSKA! Da li se to ljubimac grobara vraća u Partizan?
12. 10. 2025. u 16:53
SKANDAL U SPLITU! Navijači Partizana pretučeni posle utakmice u ABA ligi!
11. 10. 2025. u 22:20
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)