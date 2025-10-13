POŠTA ZA MILANA MANDARIĆA : FK Vojvodina proglasila Dan žalosti u utorak, 14. oktobra

U znak poštovanja i zahvalnosti Milanu Mandariću(1938.– 2025.), jednom od najznačajnijih fudbalskih radnika u istoriji tog sporta, koji je preminuo 5. oktobra, FK Vojvodina je proglasila Dan žalosti u utorak, 14. oktobra.

N.Mihajlović, FK Vojvodina

Sve zastave na stadionu i u klupskim prostorijama biće spuštene na pola koplja, aktivnosti u klubu će početi minutom ćutanja, a treneri i sportski radnici upoznaće članove kluba sa vrednostima koje je Mandarić promovisao u fudbalu, tokom bogate i uspešne karijere.

– Milan Mandarić je svojim radom, strašću i vizijom obeležio jednu epohu evropskog fudbala. Njegova sposobnost da prepozna potencijal, izgradi sistem i ostavi trajnu vrednost bila je vanvremenska. FK Vojvodina izražava duboko poštovanje i zahvalnost za sve što je učinio za fudbal i za našu Vojvodinu, koju je iz sveg srca voleo. Odluka o danu žalosti je najmanje što možemo da učinimo u znak sećanja na tog velikog čoveka – kaže Dragoljub Zbiljić, predsednik Vojvodine.

U subotu, 18. oktobra, pre početka prvenstvene utakmice, biće održan minut ćutanja kojim će FK Vojvodina odati poslednju počast Milanu Mandariću.







