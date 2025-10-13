POŠTA ZA MILANA MANDARIĆA : FK Vojvodina proglasila Dan žalosti u utorak, 14. oktobra
U znak poštovanja i zahvalnosti Milanu Mandariću(1938.– 2025.), jednom od najznačajnijih fudbalskih radnika u istoriji tog sporta, koji je preminuo 5. oktobra, FK Vojvodina je proglasila Dan žalosti u utorak, 14. oktobra.
Sve zastave na stadionu i u klupskim prostorijama biće spuštene na pola koplja, aktivnosti u klubu će početi minutom ćutanja, a treneri i sportski radnici upoznaće članove kluba sa vrednostima koje je Mandarić promovisao u fudbalu, tokom bogate i uspešne karijere.
– Milan Mandarić je svojim radom, strašću i vizijom obeležio jednu epohu evropskog fudbala. Njegova sposobnost da prepozna potencijal, izgradi sistem i ostavi trajnu vrednost bila je vanvremenska. FK Vojvodina izražava duboko poštovanje i zahvalnost za sve što je učinio za fudbal i za našu Vojvodinu, koju je iz sveg srca voleo. Odluka o danu žalosti je najmanje što možemo da učinimo u znak sećanja na tog velikog čoveka – kaže Dragoljub Zbiljić, predsednik Vojvodine.
U subotu, 18. oktobra, pre početka prvenstvene utakmice, biće održan minut ćutanja kojim će FK Vojvodina odati poslednju počast Milanu Mandariću.
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)