ŠOK U LESKOVCU: Albanija u finišu prvog poluvremena dala gol Srbiji (VIDEO)

SRBIJA i Albanija u Leskovcu igraju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a rival je u finišu prvog poluvremena šokirao "orlove".

FOTO: Profimedia

Igrao se prvi minut nadoknade kad je Rej Manaj savladao Đorđa Petrovića. On je natrčao na odbijenu loptu i zakucao je u mrežu golmana naše reprezentacije.

⚽️ GOAL | Serbia 0-1 Albania | Rey Manaj



Serbia trails Albania 0-1 as Rey Manaj scores in World Cup Qualification ⚽️ 🔥#Serbia #Albania #SERALB #Footballpic.twitter.com/2vUQTERVoM — goalpostX (@GoalpostX) October 11, 2025

To je bio jedini pogodak u ovom delu susreta, a treći koji je u ovim kvalifikacijama postigao napadač Al Šarjaha.

Podsetimo, utakmicu Srbija - Albanija možete da pratite na portalu "Novosti".

