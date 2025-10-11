Fudbal

ŠOK U LESKOVCU: Albanija u finišu prvog poluvremena dala gol Srbiji (VIDEO)

11. 10. 2025.

SRBIJA i Albanija u Leskovcu igraju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a rival je u finišu prvog poluvremena šokirao "orlove".

ШОК У ЛЕСКОВЦУ: Албанија у финишу првог полувремена дала гол Србији (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Igrao se prvi minut nadoknade kad je Rej Manaj savladao Đorđa Petrovića. On je natrčao na odbijenu loptu i zakucao je u mrežu golmana naše reprezentacije.

To je bio jedini pogodak u ovom delu susreta, a treći koji je u ovim kvalifikacijama postigao napadač Al Šarjaha.

Podsetimo, utakmicu Srbija - Albanija možete da pratite na portalu "Novosti".

