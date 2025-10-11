Fudbal

PROVOKACIJE ALBANACA: Proslava gola ispred klupe Srbije (VIDEO)

Новости онлине

11. 10. 2025. u 21:47

Fudbaleri Albanije stigli su u nadoknadi prvog poluvremena do prednosti u Leskovcu protiv Srbije. Nakon gola, usledile su provokacije albanskih fudbalera.

ПРОВОКАЦИЈЕ АЛБАНАЦА: Прослава гола испред клупе Србије (ВИДЕО)

FOTO: A.Ilic

Naime Manaj je postigao pogodak za Albaniju, a nakon gola otrčao ispred klupe Srbije kako bi isti proslavio, nakon čega je došlo do manjeg sukoba na terenu.

 

Podsetimo, utakmicu Srbija - Albanija možete da pratite na portalu "Novosti".

