"TO SU PICA MAJSTORI"! Marko Arnautović oborio rekord, pa dobio poruku od legendarnog fudbalera

Marko Arnautović je srušio jedan veliki rekord!

Foto: Profimedia

Ubedljiva pobeda Austrije od 10:0 nad San Marinom ušla je u istoriju iz više razloga, ali jedan trenutak zasenio je sve – Marko Arnautović postao je najbolji strelac u istoriji austrijske reprezentacije!

Pred oko 37.000 navijača, stadionom su se orili uzvici "Marko, Marko" dok je iskusni napadač slavio svoj het-trik i golove broj 44 i 45 u dresu nacionalnog tima. Time je prestigao legendarnog Tonija Polstera, koji je godinama držao rekord sa 44 pogotka.

Odmah nakon meča, emotivni Arnautović potrčao je na tribine i zagrlio svog oca Tomislava, dok su ga, kako pišu austrijski mediji, suze savladale

- Nažalost, moja deca i supruga nisu ovde, a ni majka – ona je kod kuće. Ali moj otac i brat su tu, i ovu pobedu i rekord posvećujem svojoj porodici. Bez njih ne bih bio ovde. Hvala svim Austrijancima i navijačima koji su me podržavali, ne samo zbog ovog rekorda. Posle toliko godina, emocije su neverovatne.

Poslao je i poruku velikom Toniju Polsteru:

- Veliko hvala i poštovanje za Tonija. Bila mi je čast da se godinama vodimo u istoj priči. Toni, želim ti sve najbolje i nadam se da ćemo popiti piće uskoro.

Ubrzo se oglasio i sam Polster, koji je žestoko udario na San Marino.

– To nije reprezentacija, to je tim pica majstora. Nemaju šta da traže na međunarodnoj sceni. U moje vreme nije postojao ovako slab tim – izjavio je Polster za austrijski Kronen Zeitung.

Nije Polster zaboravio da čestita Arnautoviću na velikom dostignuću:

- Čestitam Marku, želim mu sve najbolje i još mnogo golova. Igrao je mnogo više utakmica nego ja, uvek je bio spreman za reprezentaciju, čuvao se, trenirao... zasluženo!

Austrija trenutno vodi u grupi sa maksimalnih 15 bodova iz pet mečeva, dok je San Marino na dnu sa nula bodova, jednim datim i čak 28 primljenih golova u šest utakmica.

San Marino je, inače, najslabije rangirana reprezentacija na svetu, trenutno zauzima 210. mesto na FIFA rang-listi.