EPSKA BRUKA CRNE GORE: Ovakvu sramotu nisu mogli ni da sanjaju
FUDBALSKA reprezentacija Crne Gore doživela je neverovatnu bruku.
Od Izabranika Mirka Vučinića, na debiju ikone crnogorskog fudbala, bolja je bila ekipe Farskih Ostrva koja je slavila 4:0.
Godinama su Farska Ostrva služila za gol razliku mnogim reprezentacijama, mnogi su ih u šali nazivali i "ribarima", a sada su pokazali Crnoj Gori da su za njih fudbalska velesila.
Nema sumnje, ovaj poraz će sigurno pokrenuti debatu o crnogorskom fudbalu, koji i na klupskom nivou na samom dnu evropske rang liste.
Iako po imenima Crna Gora ima i nekoliko iugrača koji su ozbiljna imena, kao što su Nikola Krstović iz Atalante, Vasilije Adžić iz Juventusa, prekaljeni štoper Stefan Savić... ništa to nije pomoglo Crnogorcima protiv Farana koji su ih "upecali u ribarsku mrežu".
Sorensen je u 16. minutu doneo prednost domaćinu, da bi Frederiksberg u 36. minutu povisio prednost. Isti igrači su postigli po dva gola u drugom poluvremenu i kompletirali bruku Crne Gore.
Ovo je inače jedna od najubedljivijih pobeda u istoriji Farskih Ostrva. Prethodno su protiv Lihtenštajna imali pobede od 4:1 i 4:0, što najbolje govori o igri Crne Gore na ovom meču.
