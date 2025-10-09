Fudbal

EPSKA BRUKA CRNE GORE: Ovakvu sramotu nisu mogli ni da sanjaju

Новости онлајн

09. 10. 2025. u 22:53

FUDBALSKA reprezentacija Crne Gore doživela je neverovatnu bruku.

ЕПСКА БРУКА ЦРНЕ ГОРЕ: Овакву срамоту нису могли ни да сањају

FOTO: M. Vukadinović

Od Izabranika Mirka Vučinića, na debiju ikone crnogorskog fudbala, bolja je bila ekipe Farskih Ostrva koja je slavila 4:0. 

Godinama su Farska Ostrva služila za gol razliku mnogim reprezentacijama, mnogi su ih u šali nazivali i "ribarima", a sada su pokazali Crnoj Gori da su za njih fudbalska velesila.

Nema sumnje, ovaj poraz će sigurno pokrenuti debatu o crnogorskom fudbalu, koji i na klupskom nivou na samom dnu evropske rang liste.

Iako po imenima Crna Gora ima i nekoliko iugrača koji su ozbiljna imena, kao što su Nikola Krstović iz Atalante, Vasilije Adžić iz Juventusa, prekaljeni štoper Stefan Savić... ništa to nije pomoglo Crnogorcima protiv Farana koji su ih "upecali u ribarsku mrežu".

Sorensen je u 16. minutu doneo prednost domaćinu, da bi Frederiksberg u 36. minutu povisio prednost. Isti igrači su postigli po dva gola u drugom poluvremenu i kompletirali bruku Crne Gore.

Ovo je inače jedna od najubedljivijih pobeda u istoriji Farskih Ostrva. Prethodno su protiv Lihtenštajna imali pobede od 4:1 i 4:0, što najbolje govori o igri Crne Gore na ovom meču.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČITI DERBI U SUBOTU: Rukometašice Crvene zvezde i Partizana za dva dana odmeriće snage u ARKUS ligi
Ostali sportovi

0 0

VEČITI DERBI U SUBOTU: Rukometašice Crvene zvezde i Partizana za dva dana odmeriće snage u ARKUS ligi

TEK što se završilo četvrto kolo, kreće peto. Sutra novu rundu u Aranđelovcu otvaraju Bekament i Temerin. Ipak, za navijače je najprivčalniji duel rukometašica Crvene zvezde i Partizana, koji se igra u subotu na Banjici. Crveno-bele su velike favortkinje, ali u večitom derbiju su moguća iznenađenje i sigurno je da će crno-bele pružiti žestok otpor.

09. 10. 2025. u 22:47

Politika
Tenis
Fudbal
BOG IH NAGRAĐUJE: Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA