OTKRIVENI DETALJI! Evo kada Albanci dolaze u Srbiju i gde će biti smešteni

CEO svet sa nestrpljenjem očekuje odlučujući duel Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

FOTO: Profimedia

Reprezentacija Albanije sutra dolazi u Srbiju letom do niškog aerodroma "Konstatin Veliki", a kako navodi tamošnja „Gazeta tema“, sve vreme boravka u našoj zemlji, gde imaju status autsajdera, prema selekciji pod komandom Silvinja biće sprovedene jake mere bezbednosti.

Kapiten Đimšiti i društvo treniraće u petak na stadionu "Dubočica", posle čega će se vratiti u hotel i neće ga napuštati sve do odlaska na utakmicu koja u subotu počinje u 20.45.

- U subotu ujutru nije predviđen izlazak našeg tima iz hotela. Po podne će otići na utakmicu - navodi se.

Kadrovska situacija među našim „orlovima“, znamo, nije besprekorna, ali ni brazilski strateg na albanskoj klupi Silvinjo nije spokojan. Morao je da uputi naknadni poziv...