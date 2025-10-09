OTKRIVENI DETALJI! Evo kada Albanci dolaze u Srbiju i gde će biti smešteni
CEO svet sa nestrpljenjem očekuje odlučujući duel Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Reprezentacija Albanije sutra dolazi u Srbiju letom do niškog aerodroma "Konstatin Veliki", a kako navodi tamošnja „Gazeta tema“, sve vreme boravka u našoj zemlji, gde imaju status autsajdera, prema selekciji pod komandom Silvinja biće sprovedene jake mere bezbednosti.
Kapiten Đimšiti i društvo treniraće u petak na stadionu "Dubočica", posle čega će se vratiti u hotel i neće ga napuštati sve do odlaska na utakmicu koja u subotu počinje u 20.45.
- U subotu ujutru nije predviđen izlazak našeg tima iz hotela. Po podne će otići na utakmicu - navodi se.
Kadrovska situacija među našim „orlovima“, znamo, nije besprekorna, ali ni brazilski strateg na albanskoj klupi Silvinjo nije spokojan. Morao je da uputi naknadni poziv...
