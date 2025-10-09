Fudbal

OTKRIVENI DETALJI! Evo kada Albanci dolaze u Srbiju i gde će biti smešteni

Новости онлине

09. 10. 2025. u 07:12

CEO svet sa nestrpljenjem očekuje odlučujući duel Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

ОТКРИВЕНИ ДЕТАЉИ! Ево када Албанци долазе у Србију и где ће бити смештени

FOTO: Profimedia

Reprezentacija Albanije sutra dolazi u Srbiju letom do niškog aerodroma "Konstatin Veliki", a kako navodi tamošnja „Gazeta tema“, sve vreme boravka u našoj zemlji, gde imaju status autsajdera, prema selekciji pod komandom Silvinja biće sprovedene jake mere bezbednosti.

Kapiten Đimšiti i društvo treniraće u petak na stadionu "Dubočica", posle čega će se vratiti u hotel i neće ga napuštati sve do odlaska na utakmicu koja u subotu počinje u 20.45.

- U subotu ujutru nije predviđen izlazak našeg tima iz hotela. Po podne će otići na utakmicu - navodi se.

Kadrovska situacija među našim „orlovima“, znamo, nije besprekorna, ali ni brazilski strateg na albanskoj klupi Silvinjo nije spokojan. Morao je da uputi naknadni poziv...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd