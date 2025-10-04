LALATOVIĆ OSTAO BEZ BODA: Novi Pazar nadjačao lučansku Mladost
Fudbaleri Novog Pazara savladali su lučansku Mladost rezultatom 1:0 u meču 11. kola Superlige Srbije.
Novi Pazar je sad četvrti sa 18 bodova, dok je Mladost 11. sa 11 bodova.
Stefan Stanisavljević je dao pobedonosni gol za domaće u 44. minutu. U drugom minutu nadoknade meča gosti su mogli do boda, ali je golman domaćih Miloje Preković odbranio penal Milošu Mijiću.
U narednom kolu, posle reprezentativne pauze, Novi Pazar će u goste Čukaričkom, dok će Mladost dočekati Železničar.
