LALATOVIĆ OSTAO BEZ BODA: Novi Pazar nadjačao lučansku Mladost

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2025. u 18:48

Fudbaleri Novog Pazara savladali su lučansku Mladost rezultatom 1:0 u meču 11. kola Superlige Srbije.

ЛАЛАТОВИЋ ОСТАО БЕЗ БОДА: Нови Пазар надјачао лучанску Младост

foto: FK Novi Pazar

Novi Pazar je sad četvrti sa 18 bodova, dok je Mladost 11. sa 11 bodova.

Stefan Stanisavljević je dao pobedonosni gol za domaće u 44. minutu. U drugom minutu nadoknade meča gosti su mogli do boda, ali je golman domaćih Miloje Preković odbranio penal Milošu Mijiću.

U narednom kolu, posle reprezentativne pauze, Novi Pazar će u goste Čukaričkom, dok će Mladost dočekati Železničar.

