STRAŠAN FUDBAL NA "ČAIRU" Radnički demolirao Radnik uz crvene kartone i manje publike nego aktera na terenu

Fudbaleri Radničkog iz Niša na Čairu su savladali Radnik iz Surdulice rezultatom 4:2 (3:1) . "Real sa Nišave" je demonstrirao silu protiv rivala, ali postavlja se pitanje za koga?

FOTO: Privatna arhiva

Pogodili su Surduličani stativu rano u meču (Jovanović), u nastavku je sjajno reagovao Strahinja Manojlović na udarac Daglasa Ovusua.

Tremule je oborio Dušana Pavlovića u šesnaestercu, a Radivoj Bosić doneo je prednost Radničkom u 19. minutu sa "bele tačke". Isti igrač još jednom je sa penala zatresao mrežu u 33. minutu nakon igranja ruke rivala u šesnaestercu.

Treći pogodak u prvom delu meča za Nišlije postigao je Miloš Spasić u 27. minutu.

Nije to bilo sve, Stiven Činedu je zbog svađe sa klupom Nišlija isključen sa meča, iako još nije ni ušao u igru. Sudija Dejan Trifković isključio je i Aleksandra Jovanovića, člana stručnog štaba Nišlija, kao i trenera u stručnom štabu rivala.

Do kraja poluvremena u strelce se za Radnik upisao nekadašnji fudbaler Nišlija, Aleksandar Pejović.

Odmah na startu drugog poluvremena nekadašnji napadač Radnika, Miloš Spasić uspeo je da kazni nesmotrenu odbranu, zatresao je mrežu nakon loše povratne lopte Stojanovića, hitronogi napadač stigao je do lopte pre golmana Surduličana za 4:1.

Imali su priliku sa penala i gosti, izvođač najstrože kazne bio je Vukašin Bogdanović za 4:2.



Ipak, svo uzbuđenje, lepe poteze, golove i šanse nije imao ko da vidi. Na istočnoj strani stadiona moglo je da se prebroji 17 navijača, južna tribina niškog stadiona bila je prazna (na njoj obično najverniji navijači, "meraklije", bojkotuju mečeve koji se igraju radnim danima, ta odluka na snazi je već nekoliko sezona), a na zapadnoj tribini bilo je svega pedesetak navijača. Uz aktere meča i goste u ložama može se reći da je na tribinama bilo stotinak navijača u najboljem slučaju. Tužna slika s obzirom da se igra meč najelitnijeg prvenstva.

Valjalo bi napomenuti i da meč koji je ovog ponedeljka igran u Surdulici, koji su odigrali leskovačka Dubočica i Grafičar ukupno, po zapisniku FSS gledalo svega 80 (osamdeset!!) navijača. Možda bi čelnici srpskog fudbala trebalo da razmisle da utakmice vrate u vikend termine, kada ih bar neko gleda.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta