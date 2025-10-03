Fudbal

IRAN ZAPANJEN: Evo šta je Donald Tramp upravo odlučio

Новости онлине

03. 10. 2025. u 18:14

Najnovije vesti iz Amerike šokirale su Iran.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Sjedinjene Američke Države odbile su vize celoj iranskoj delegaciji koja je trebalo da prisustvuje žrebu za Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Vize su odbijene selektoru, ali predsedniku fudbalskog saveza, Mehdiju Tadžu, kao i sedmorici drugih zvaničnika.

Tadž je podneo zvaničnu žalbu na adresu svetske kuće fudbala.

Iranski fudbalski savez će zatražiti od predsednika FIFA Đanija Infantina da interveniše i što pre reši ovaj skandal.

Situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost među Irancima: ako čak i maloj delegaciji bude odbijen ulazak, šta će se desiti sa celom reprezentacijom, osobljem i navijačima?

Kada je žreb za Mundijal 2026?

Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu će se održati 5. decembra u Vašingtonu.

