IRAN ZAPANJEN: Evo šta je Donald Tramp upravo odlučio
Najnovije vesti iz Amerike šokirale su Iran.
Naime, Sjedinjene Američke Države odbile su vize celoj iranskoj delegaciji koja je trebalo da prisustvuje žrebu za Svetsko prvenstvo u fudbalu.
Vize su odbijene selektoru, ali predsedniku fudbalskog saveza, Mehdiju Tadžu, kao i sedmorici drugih zvaničnika.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tadž je podneo zvaničnu žalbu na adresu svetske kuće fudbala.
Iranski fudbalski savez će zatražiti od predsednika FIFA Đanija Infantina da interveniše i što pre reši ovaj skandal.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost među Irancima: ako čak i maloj delegaciji bude odbijen ulazak, šta će se desiti sa celom reprezentacijom, osobljem i navijačima?
Kada je žreb za Mundijal 2026?
Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu će se održati 5. decembra u Vašingtonu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
STIGLO POJAČANjE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača
03. 10. 2025. u 07:40
GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu
ČELSI i Liverpul će u subotu uveče odigrati jedan od najvažnijih mečeva u dosadašnjem delu Premijer lige (18.30). Obe ekipe ulaze u derbi sa velikim problemima. "Plavci" sa povredama i disciplinom, a šampion Liverpul traži iskupljene posle dva bolna poraza od Palasa i Galatasaraja.
04. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)