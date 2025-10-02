KONTE SLAVI VANJU: Trener Napolija jasan posle pobede svog tima u Ligi šampiona

PORAZOM od Mančester sitija u Engleskoj, fudbaleri Napolija su započeli ovogodišnje putovanje u Ligi šampiona, ali je popravni ispit bio više nego uspešan. Aktuelni šampion Italije je na svom terenu savladao lisabonski Sporting 2:1 posle neviđene drame u finišu meča.

FOTO: Tanjug/AP

Napolitanci su tokom letnjeg prelaznog roka doveli Vanju Milinković-Savića i bilo je jasno da će na golu da imaju ogromno pojačanje, a to se već videlo u uvodnik kolima Serije A i pogotovo na meču sa Sportingom. Kada je već bilo jasno da se bliži kraj utakmice na stadionu "Dijego Maradona" u Napulju i kada su domaći želeli da sačuvaju teško stečeno vođstvo, Milinković-Savić je jednom sjajnom intervencijom sačuvao svoj gol, ali i pobedu domaćih kada je lopta već bila viđena u gornjem desnom uglu i mreži.

Odmah posle poslednjeg zvižduka holandskog sudije Denija Makelija, ka Milinković-Saviću je "poleteo" trener Napolija Antonio Konte i vikao mu u lice:

- Ovo je sve zahvaljujući tebi!

U izjavi posle meča, srpski golman, koji je sve ređe u sastavu selekcije svoje zemlje, bio je nešto skromniji:

- Samo sam uradio ono što mi je posao. Svako je danas uradio ono što je trebalo da uradi, zato smo osvojili tri boda - rekao je Milinković-Savić.